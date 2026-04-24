Recibe Pérez Cuéllar a presidenta de la CEDH para fortalecer colaboración institucional

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La visita busca impulsar acciones conjuntas en materia de derechos humanos en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar recibió en visita de cortesía a la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Ada Miriam Aguilera Mercado, con el propósito de fortalecer la coordinación en esta materia.

Durante el encuentro, la titular de la CEDH explicó que su visita forma parte de una agenda de acercamiento con alcaldes del estado, orientada a establecer vínculos de colaboración institucional.

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“El objetivo es establecer colaboraciones, aunque sabemos que el Gobierno Municipal cuenta con una Dirección de Derechos Humanos”.

Aguilera Mercado destacó que Ciudad Juárez es uno de los municipios que cuenta con una dirección especializada en este ámbito, lo que consideró relevante dentro de la estructura municipal.

Asimismo, reconoció el trabajo que se ha desarrollado en esta área, al señalar que se trata de una instancia activa en la atención de temas relacionados con derechos humanos.

“Juárez es uno de los pocos municipios que cuenta con esta Dirección, lo que se me hace muy significativo y destacable”.

La funcionaria expresó disposición para trabajar de manera conjunta con el Gobierno Municipal, con el objetivo de impulsar acciones que fortalezcan la protección y promoción de los derechos humanos en la ciudad.

El encuentro se enmarca en una estrategia de coordinación entre organismos autónomos y autoridades locales, orientada a consolidar políticas públicas en favor de la ciudadanía.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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