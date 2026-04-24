Promueve SSPM prevención de violencia en el noviazgo entre estudiantes

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Más de 50 jóvenes participaron en taller impartido en el Distrito Riberas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) realizó un taller enfocado en la prevención de la violencia en el noviazgo, dirigido a estudiantes del CECyTECH plantel 7 de San Isidro, en el Distrito Riberas.

La actividad se desarrolló en el marco del “Día Naranja” y fue impartida por personal de la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género (DEVIFG), con el apoyo de asesores jurídicos y trabajadores sociales.

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Durante la jornada, en la que participaron más de 50 alumnas y alumnos, se abordaron temas como causas, tipos y señales de alerta de la violencia en relaciones de pareja, con el objetivo de fortalecer la prevención desde edades tempranas.

“Se proporcionaron herramientas para identificar conductas de riesgo y prevenir situaciones de violencia”.

Las autoridades destacaron la importancia de fomentar relaciones basadas en el respeto y la igualdad, así como promover la denuncia oportuna y el acceso a apoyo institucional en caso de detectar situaciones de riesgo.

El taller forma parte de una estrategia de proximidad social que busca incidir en la comunidad estudiantil mediante acciones informativas y de concientización.

La SSPM reiteró su compromiso de continuar impulsando programas que contribuyan a erradicar la violencia contra mujeres y niñas, así como a fortalecer entornos seguros para la juventud juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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