InicioEstadoJuárez / El Paso

Promueve SSPM prevención de violencia en el noviazgo entre estudiantes

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Más de 50 jóvenes participaron en taller impartido en el Distrito Riberas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) realizó un taller enfocado en la prevención de la violencia en el noviazgo, dirigido a estudiantes del CECyTECH plantel 7 de San Isidro, en el Distrito Riberas.

La actividad se desarrolló en el marco del “Día Naranja” y fue impartida por personal de la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género (DEVIFG), con el apoyo de asesores jurídicos y trabajadores sociales.

- Publicidad - HP1

Durante la jornada, en la que participaron más de 50 alumnas y alumnos, se abordaron temas como causas, tipos y señales de alerta de la violencia en relaciones de pareja, con el objetivo de fortalecer la prevención desde edades tempranas.

“Se proporcionaron herramientas para identificar conductas de riesgo y prevenir situaciones de violencia”.

Las autoridades destacaron la importancia de fomentar relaciones basadas en el respeto y la igualdad, así como promover la denuncia oportuna y el acceso a apoyo institucional en caso de detectar situaciones de riesgo.

El taller forma parte de una estrategia de proximidad social que busca incidir en la comunidad estudiantil mediante acciones informativas y de concientización.

La SSPM reiteró su compromiso de continuar impulsando programas que contribuyan a erradicar la violencia contra mujeres y niñas, así como a fortalecer entornos seguros para la juventud juarense.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

Polls

Mantiene Pérez Cuéllar ventaja sobre Andrea Chávez en encuesta interna de Morena

Sondeo ubica al alcalde de Juárez con 27.4% frente a 21.2% de la senadora...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Juárez / El Paso

Balean a familia durante reunión; hay dos menores de edad heridos

El ataque dejó al menos nueve personas heridas, entre ellas una niña de 8...
Estado

Avanzan en Praxedis y Guadalupe 14 proyectos de empleo temporal

Los programas emergentes de la Secretaría de Desarrollo Municipal, vienen a aliviar en parte...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto