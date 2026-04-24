Presentan programas de apoyo para adultos mayores en Ciudad Juárez

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Autoridades municipales destacan acciones en salud, cultura y protección social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios presentó los programas de apoyo dirigidos a personas adultas mayores, durante la reunión ordinaria del Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor.

En el encuentro se expusieron las acciones disponibles en áreas como salud, cultura, deporte y capacitaciones en derechos humanos, con el objetivo de fortalecer la atención integral a este sector de la población.

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Además, se abordó la organización de la Tercera Caminata en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, programada para el próximo 13 de junio.

Durante la sesión también se dio seguimiento al Mecanismo de Atención Especializada para personas mayores en oficinas públicas, así como a la propuesta de reforma al reglamento del Consejo Consultivo.

“Este programa piloto nace para cuidar a quienes más nos han dado”.

Uno de los proyectos destacados fue la Pulsera Plata, iniciativa que contempla la entrega gratuita de dispositivos con datos de identificación para adultos mayores, especialmente aquellos con padecimientos de memoria, con el fin de facilitar su localización en caso de extravío o emergencia.

Se informó que inicialmente se dispondrá de 200 pulseras, las cuales serán distribuidas a través de los 98 Consejos de Personas Mayores bajo un protocolo específico.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan reforzar la protección, inclusión y bienestar de las personas adultas mayores, mediante programas comunitarios y mecanismos de atención directa.

La próxima sesión ordinaria del consejo se llevará a cabo el 30 de mayo en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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