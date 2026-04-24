Representa grupo folclórico de Juárez a la ciudad en feria regional de Saucillo

Publicidad - LB2 -

La compañía “Flor de mi Tierra” participará como invitada con cuadros de distintas regiones del país.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El grupo de danza folclórica del Centro Comunitario Fovissste Chamizal fue invitado a participar en la Feria Regional de Saucillo, donde representará a Ciudad Juárez con una muestra de talento artístico local.

La agrupación forma parte de la compañía “Flor de mi Tierra” y está integrada por 45 bailarines de entre 18 y 60 años, quienes presentarán siete cuadros coreográficos inspirados en distintas regiones del país, como Chiapas y Michoacán.

- Publicidad - HP1

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó que esta participación se da como una invitación especial, sin carácter competitivo, con el objetivo de proyectar el trabajo cultural desarrollado en los espacios comunitarios.

“Estamos muy contentos de que hayan recibido esta invitación, hacen un trabajo maravilloso y realmente brillan con el talento que tienen”.

El funcionario subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia para impulsar el desarrollo artístico y cultural en la comunidad, así como para dar visibilidad al talento local fuera del municipio.

Integrantes del grupo también reconocieron el respaldo institucional que ha permitido fortalecer sus actividades y ampliar sus oportunidades de participación en escenarios regionales.

Asimismo, se informó que el traslado a Saucillo se realizará con apoyo del Gobierno Municipal, como parte de los esfuerzos para promover la cultura y fomentar la participación ciudadana en actividades artísticas.

La presentación busca posicionar a Ciudad Juárez como un referente cultural en la región, a través del trabajo comunitario y la difusión de las tradiciones mexicanas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.