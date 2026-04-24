Plantan 130 árboles en camellón de Municipio Libre en Ciudad Juárez

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La jornada busca mejorar la imagen urbana y fortalecer el entorno ambiental.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines, en coordinación con el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, realizó una jornada de reforestación en el bulevar Municipio Libre, donde se plantaron 130 árboles en el camellón central.

Las acciones abarcaron el tramo comprendido entre la calle Libertad y Mariano Escobedo, incluyendo la zona de Belisario Domínguez, con el objetivo de mejorar el entorno urbano y generar mayor cobertura vegetal en la ciudad.

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El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que las especies plantadas fueron principalmente palo verde, árbol característico de la región por su adaptación al clima y bajo consumo de agua.

Por su parte, el legislador explicó que estas acciones forman parte de un programa más amplio que busca atender distintos sectores de la ciudad, priorizando avenidas con alta circulación para maximizar el impacto visual y ambiental.

“Estamos planeando acudir a todas las zonas de la ciudad. Tenemos muchas solicitudes”.

Además del palo verde, el programa contempla la plantación de especies como mezquite, fresno y cacho, así como la entrega de árboles de menor tamaño a escuelas y colonias.

Los ejemplares colocados en esta jornada tienen una altura aproximada de entre 3 y 4 metros, lo que permitirá generar sombra y mejorar las condiciones ambientales en el corto plazo.

Las autoridades destacaron que estas intervenciones se complementan con trabajos de limpieza y mantenimiento en vialidades, con el fin de embellecer la ciudad y fomentar la participación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos.

El programa de reforestación continuará en distintos puntos de Ciudad Juárez como parte de una estrategia integral de mejora urbana y ambiental.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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