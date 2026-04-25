Reconoce Pérez Cuéllar a más de 3 mil deportistas destacados en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Atletas fueron distinguidos por su participación en competencias estatales, nacionales e internacionales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la ceremonia de Reconocimiento a Deportistas Destacados 2026, en la que más de 3 mil atletas juarenses fueron distinguidos por su desempeño en distintas competencias.

El evento se llevó a cabo en el Estadio Municipal 20 de Noviembre, donde también se realizaron exhibiciones deportivas como parte de un festival que reunió diversas disciplinas.

- Publicidad - HP1

Durante su mensaje, el alcalde destacó que las y los deportistas representan a la ciudad en escenarios estatales, nacionales e internacionales, consolidándose como referentes del talento local.

“Cuando salen a competir no solo llevan un uniforme sino el nombre de una ciudad resiliente, fuerte y talentosa”.

Asimismo, resaltó las acciones realizadas en materia de infraestructura deportiva, como la rehabilitación del Estadio 20 de Noviembre, la construcción del Estadio 8 de Diciembre y mejoras en espacios como el Gimnasio Neri Santos y el “Kiki” Romero.

El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, Juan Carlos Escalante, señaló que este reconocimiento refleja el impulso al deporte en la ciudad y el crecimiento de la participación en distintas disciplinas.

“Hoy se celebra el espíritu juarense deportivo, ya que los competidores demuestran con su talento que no conocen los límites”.

En la ceremonia participaron atletas de los Juegos Conade, así como integrantes de equipos universitarios y de tecnológicos que han competido en diferentes niveles.

El programa incluyó exhibiciones de artes marciales mixtas, boxeo, lucha libre, fútbol, tiro con arco y ajedrez, además de la presencia de figuras deportivas locales.

Con este evento, el Gobierno Municipal reiteró su estrategia de fortalecer el deporte como herramienta de desarrollo social, promoviendo espacios e iniciativas para la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.