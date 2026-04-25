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Pronostican sábado soleado y con vientos en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Protección Civil advierte riesgo de incendios por condiciones secas y rachas moderadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil municipal informó que este sábado 25 de abril se prevé un clima mayormente soleado con temperaturas cálidas y vientos de ligeros a moderados en la ciudad.

Durante el día, se espera una temperatura máxima de 29 grados centígrados, con vientos sostenidos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, y rachas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h.

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La probabilidad de lluvia será mínima, entre el 0 y el 2 por ciento, mientras que el cielo permanecerá mayormente despejado.

“Protección Civil advirtió sobre el riesgo de incendios debido a la combinación de baja humedad y viento”.

Para la noche, el pronóstico indica una temperatura mínima de 18 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado y condiciones de viento similares, con rachas de hasta 47 km/h.

En el pronóstico extendido, las autoridades prevén que el domingo aumente la temperatura a una máxima de 31 grados, con posibilidad de polvo suspendido y rachas de viento de hasta 65 km/h, por lo que se mantiene una alerta preventiva.

El lunes se anticipan condiciones similares, con temperaturas cercanas a los 29 grados y presencia de polvo en el ambiente.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, evitar actividades que puedan provocar incendios y mantenerse atentos a los avisos oficiales ante las condiciones climáticas previstas.

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