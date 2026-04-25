Invitan a juarenses a utilizar programa “Puntos Limpios a tu Colonia”

Publicidad - LB2 -

Buscan facilitar disposición de residuos y prevenir riesgos sanitarios en la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia exhortó a la población a hacer uso del programa “Puntos Limpios a tu Colonia”, mediante el cual se habilitan espacios para la correcta disposición de residuos domésticos en distintos sectores de la ciudad.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que estos puntos permiten a la ciudadanía desechar objetos en desuso de forma gratuita y segura, contribuyendo a mantener entornos más limpios.

- Publicidad - HP1

Entre las ubicaciones disponibles se encuentra el estacionamiento de Plaza Sendero, donde además se desarrolla la Cruzada del Reciclaje, así como puntos en Valle Verde, Vicente Guerrero y Rincón del Solar II.

“Es fundamental la participación de la ciudadanía para mantener limpia la ciudad”.

En estos espacios se reciben artículos como muebles, llantas en pequeñas cantidades, ropa, tapetes y otros residuos conocidos como tiliches.

Las autoridades advirtieron que la acumulación de basura, especialmente en temporada de calor, puede propiciar la presencia de plagas como garrapatas, lo que representa un riesgo para la salud pública.

Asimismo, se pidió a la población respetar las indicaciones y evitar dejar residuos fuera de los contenedores cuando estos estén llenos, con el fin de prevenir accidentes e incendios.

El programa forma parte de las estrategias municipales para mejorar la limpieza urbana y fomentar la participación ciudadana en el manejo adecuado de residuos.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.