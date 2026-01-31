Movil - LB1A -
enero 31, 2026 | 15:16
Inaugura IPACULT exposición fotográfica “Invisible” del colectivo Border Bridges

POR Redacción ADN / Agencias
Muestra reflexiona sobre afectos cotidianos y miradas femeninas desde la frontera.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) inauguró la exposición fotográfica “Invisible”, una muestra colectiva integrada por obras de Mónica Benavides, Gloria Marina Juárez, Flor Mayorga, Cristina Ortega, Maribel Ríos y Guadalupe Vargas, integrantes del colectivo Fotógrafas Border Bridges.

Durante el acto inaugural, la directora general del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que la fotografía no solo registra momentos, sino que construye memoria a partir de emociones, vínculos y experiencias que suelen permanecer fuera del foco público. Señaló que mirar desde el otro lado de la lente implica reconocer historias cotidianas que, al compartirse, adquieren un sentido colectivo.

Resaltó que el Gobierno Municipal mantiene el compromiso de impulsar el arte y la cultura fronteriza, promoviendo el trabajo de creadoras y creadores locales con proyección internacional, como el colectivo Border Bridges, cuyas exposiciones han llegado a espacios culturales en ciudades como Berlín y Argentina.

Por su parte, la fotógrafa Gloria Marina Juárez explicó que el trabajo del colectivo está orientado a fomentar la creación fotográfica entre mujeres y a documentar realidades sociales desde una mirada sensible. Indicó que Invisible busca reconocer formas de amor y cuidado que no se exhiben de manera explícita, pero que sostienen la vida diaria a través de la presencia, el contacto y la reciprocidad.

La exposición propone una reflexión visual sobre los afectos que habitan lo cotidiano, alejados de representaciones convencionales asociadas al consumo o a fechas conmemorativas. A través de escenas íntimas —entre madres e hijos, personal de salud, personas y sus mascotas— las autoras documentan gestos de cuidado y compañía que suelen pasar desapercibidos.

La muestra permanecerá abierta durante el mes de febrero, como una invitación a detener la mirada y reconocer los lazos afectivos que atraviesan la frontera de lo visible. Con este proyecto, el IPACULT reafirma su compromiso con la creación contemporánea y la difusión del trabajo artístico local, particularmente el impulsado por mujeres creadoras.

