Continúa exposición “Habitar la imagen” de Geo Gámez en el Museo de El Chamizal

Publicidad - LB2 -

La muestra retrospectiva reúne obras creadas durante cinco décadas de trayectoria artística de la pintora juarense.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) reiteró la invitación a la ciudadanía para visitar la exposición “Habitar la imagen”, de la artista juarense Geo Gámez, que permanece en exhibición en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH).

La muestra estará disponible hasta el próximo 24 de mayo y forma parte de una retrospectiva que conmemora 50 años de trayectoria artística de la creadora fronteriza, a través de obras realizadas desde 1974 hasta la actualidad.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con el IPACULT, la exposición fue inaugurada el mes pasado con la asistencia de artistas, promotores culturales y público en general, generando interés por la propuesta visual y la sensibilidad plasmada en las piezas exhibidas.

“La pintura ha sido el eje central de mi vida y una forma constante de expresar emociones y experiencias personales”, señaló Geo Gámez.

Las obras presentadas exploran elementos como la percepción, el color y la figura, construyendo atmósferas orientadas a la contemplación y la experiencia sensorial del espectador.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó la importancia de reconocer el trabajo y legado de artistas locales que han contribuido al fortalecimiento cultural de Ciudad Juárez, además de resaltar la trayectoria de Geo Gámez como egresada del Centro Municipal de las Artes.

La dependencia municipal invitó a familias, estudiantes, artistas y público en general a aprovechar la oportunidad de visitar la exposición, cuya entrada es gratuita.

“Habitar la imagen” permanecerá abierta hasta el próximo 24 de mayo en las instalaciones del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.

El IPACULT señaló que este tipo de actividades forman parte de las acciones orientadas a promover el acceso a la cultura y difundir el trabajo de artistas juarenses en espacios públicos de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.