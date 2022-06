John Hinckley disparó contra el entonces presidente Ronald Reagan y tres personas más en Washington en 1981.



Washington, DC. (VOA) – Un juez liberó el miércoles de manera incondicional a John Hinckley, el hombre que en 1981 disparó contra el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan.

«Ha sido examinado. Ha pasado todas las pruebas. Ya no es un peligro para sí mismo ni para los demás”, dijo el juez del Tribunal de Distrito de EEUU, Paul Friedman en Washington.

El tribunal dispuso la libertad de Hinckley después de décadas de tratamiento y revisiones psiquiátricas y será liberado finalmente el próximo 15 de junio.

Hinckley, de 67 años, disparó contra a Reagan y otras tres personas con un revólver frente a un hotel de Washington DC, el 30 de marzo de 1981, argumentando que quería impresionar a la actriz Jodie Foster, con quien se obsesionó después de ver la película ‘Taxi Driver‘.

En 2016, Hinckley fue dado de alta de un hospital psiquiátrico donde fue tratado por depresión y psicosis y se le permitió mudarse a una comunidad cerrada en Williamsburg para cuidar a su anciana madre, quien murió en agosto de 2021.

Desde que salió del hospital, Hinckley ha cumplido con las condiciones ordenadas por la corte y se ha mantenido mentalmente estable y asintomático, según documentos judiciales.

“Hinckley no ha realizado amenazas verbales y no ha exhibido comportamientos que indiquen daño a sí mismo, a otros o a la propiedad de otros. No ha exhibido comportamientos perturbadores o problemáticos”, escribieron los fiscales federales a la corte en apoyo de su liberación.

Al abogado de Hinckley dijo que su cliente espera seguir una carrera en la música y afirmó que tiene “verdadero talento”. En julio, Hinckley, que toca la guitarra y canta, y ha compartido su música en un canal de YouTube, planea dar un concierto en Brooklyn, Nueva York.

Las apariciones en Connecticut y Chicago para lo que él ha llamado el ‘John Hinckley Redemption Tour’, han sido canceladas.

Reagan se recuperó del ataque armado, pero su secretario de prensa, James Brady, quien murió en 2014, quedó parcialmente paralizado. El agente del Servicio Secreto Timothy McCarthy y el policía de Washington Thomas Delahanty también resultaron heridos. Reagan murió en 2004.

El miércoles, la fundación de Reagan emitió un comunicado oponiéndose al levantamiento de las restricciones.

“La Fundación y el Instituto Reagan están a la vez entristecidos y preocupados porque John Hinckley Jr. pronto será liberado incondicionalmente y tiene la intención de seguir una carrera musical con fines de lucro”, reza el comunicado. “Nos oponemos firmemente a su liberación en la sociedad donde aparentemente busca lucrar con su infamia.»