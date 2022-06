Un día después del histórico fallo del Supremo que deroga el derecho constitucional al aborto, Estados Unidos se debate sin saber qué pasos seguir ahora.



Washington, DC. (VOA) – Cientos de manifestantes se dieron cita el sábado frente a la Corte Suprema de EEUU en rechazo a la decisión del juez de anular el precedente Roe Vs Wade, que durante cerca de medio siglo ha reconocido el derecho constitucional de las mujeres al aborto.

- Publicidad - HP1

El devastador fallo de la corte, sustentado en una mayoría conservadora de 6-3, está destinado a cambiar enormemente la vida estadounidense, con casi la mitad de los estados llamados a restringir notablemente el aborto en las próximas semanas.

La división en Estados Unidos sobre el derecho a la interrupción del embarazo se hizo patente: los partidarios del derecho al aborto lo calificaron como un día oscuro en la historia, mientras que los opositores al aborto describieron el fallo como la respuesta a sus plegarias.

Es por ello que este sábado miles de estadounidenses se dieron cita por todo Estados Unidos para expresar su opinión al respecto, bien fuera para reclamar a los Congreso estatales que aprueben leyes que garanticen el derecho al aborto o bien para expresar su apoyo al fallo del Supremo.

Además, el juez conservador del Supremo Clarence Thomas sugirió en la sentencia que el razonamiento del tribunal también podría llevarle a reconsiderar fallos anteriores que protegen el derecho a la anticoncepción, legalizan el matrimonio homosexual en todo el país e invalidan las leyes estatales que prohíben el sexo homosexual.

La multitud reunida este sábado en Washington DC representaba tanto a los opositores a la interrupción del embarazo con camisetas que decían «soy la generación pro-vida» como a los partidarios del derecho al aborto que cantaban «mi cuerpo, mi elección».

«La Corte Suprema ha tomado algunas decisiones terribles», dijo el sábado el presidente demócrata Joe Biden.

Agregó que la Casa Blanca estará atenta a cómo los estados hacen cumplir las prohibiciones, y los funcionarios de la administración ya han señalado que planean luchar contra los intentos de los estados de prohibir una píldora utilizada para el aborto.

Cierre de clínicas

Las prohibiciones al aborto que se establecieron en algunos estados en caso de que se anulara el fallo Roe vs. Wade entraron en vigor de manera automática el viernes, mientras que las clínicas en estados como Alabama, Texas y Virginia Occidental dejaron de realizar abortos por temor a ser procesadas judicialmente, haciendo que las pacientes se fueran de sus instalaciones con lágrimas en los ojos.

“Algunas pacientes se derrumbaron y no podían hablar entre sus sollozos”, dijo Katie Quinonez, directora ejecutiva de la única clínica donde se practica el aborto en Virginia Occidental, cuyo personal se dedicó a llamar a decenas de pacientes para cancelar sus citas. “Algunas pacientes estaban atónitas y no sabían qué decir. Otras no entendían lo que ocurría”.

Las mujeres que viajaron a otro estado para interrumpir su embarazo se encontraron con que, en algunos lugares, los abortos dejaron de realizarse debido a las leyes estatales que entraron en vigor tras la decisión de la corte o por la confusión sobre cuándo entrarían en vigor dichas leyes.

Al eliminar el derecho constitucional al aborto vigente desde hace medio siglo, la Corte Suprema deja en manos de los estados la resolución de este asunto de gran carga política, de los cuales cerca de la mitad podrían prohibir el procedimiento.

Médicos piden licencias en otros estados

Jennifer Kerns, una médica de California, pronto prestará servicios a casi 3.000 kilómetros distancia en una clínica de aborto en Kansas, donde se espera que busquen atención las mujeres de estados cercanos en el Medio Oeste con prohibiciones sobre el procedimiento.

Los proveedores y las clínicas de aborto dicen que Kerns se encuentra entre las decenas de médicos que recientemente solicitaron nuevas licencias médicas en estados donde el aborto podría seguir siendo legal, anticipándose a la histórica decisión del viernes de la Corte Suprema de poner fin al reconocimiento del derecho constitucional de una mujer a interrumpir un embarazo.

«Sentimos que esto era parte de nuestra responsabilidad: brindar servicios en un lugar donde realmente se necesitan», dijo Kerns, un cirujano que enseña y practica en la facultad de medicina de la Universidad de California en San Francisco. Planea volar a Wichita, Kansas, cuando su agenda se lo permita.

Agregar médicos fuera del estado es solo una de las medidas que están tomando las clínicas de aborto que enfrentan un panorama incierto en el que el acceso al aborto se decidirá estado por estado, amenazando con cerrar algunas clínicas y forzando a las que quedan con más pacientes.

* Con información de AP y Reuters.