Panamá reitera rechazo ante acusación de EEUU sobre China y el Canal y saca el tema de agenda bilateral

El presidente panameño, José Raúl Mulino, instruyó a su canciller Javier Martinez Acha para que si el tema es mencionado durante su encuentro con el almirante de la marina estadounidense Alvin Holsey, comandante del Comando Sur, lo rechace y sea descartado en la conversación bilateral, reportó la agencia AP.

Trump ha reiterado en varias ocasiones que su gobierno buscará retomar el control del Canal de Panamá, alegando que hay presencia de soldados chinos en el área y que se aplican “tarifas exorbitantes” a los buques de la Marina estadounidense. Las autoridades panameñas han negado de forma recurrente estas acusaciones, mientras negociaban acuerdos con Estados Unidos para la recepción de migrantes deportados.

“Nosotros no vamos a hablar de mentiras. Eso es abundar sobre el morbo que se ha creado sobre el tema chino en Panamá y del control del Partido Comunista Chino en el canal… Por amor a Dios”, rechazó el presidente Mulino el jueves, durante su conferencia semanal con medios de comunicación.

El tema fue mencionado como parte de la agenda que estaba previsto abordar durante la visita, según un comunicado del día anterior de la embajada de Estados Unidos en Panamá.

En el documento, se anunciaba la visita de Holsey para el 19 y 20 de febrero y se indicaba que el almirante sostendría reuniones con autoridades panameñas como el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y el de Relaciones Exteriores, para hablar de la colaboración entre Estados Unidos y Panamá en materia de seguridad. También mencionaba otros temas de seguridad tales como “resguardar el área del canal de la influencia y control del Partido Comunista Chino”.

Asimismo, se produjo un encuentro con el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez. Al final de la tarde, en un comunicado conjunto, ambas partes informaron que se llegó a un acuerdo de cooperación para mejorar la seguridad ante amenazas cibernéticas, pero no se hizo mención a si se abordó la polémica sobre China.

Más temprano, Mulino expresó su rechazo al tema en su cuenta en la red social X, antes Twitter. “La agenda bilateral con EEUU es importante y relevante. Sin embargo, para Panamá, la misma no pasa por analizar situaciones que no son ciertas. No vamos a hablar de lo que no es una realidad, sino de aquellos temas que nos interesan a ambos países,” publicó.

Mulino reconoció la insistencia que mantiene Washington sobre el tema de la supuesta presencia e influencia china en el Canal y admitió que su gobierno está trabajando en ello. “Tenemos en Estados Unidos a un grupo de personas trabajando no sólo sobre lobby, sino una estrategia frente a medios internacionales importantes y de peso” explicó.

También afirmó que no ha tenido otra solicitud para retomar la llamada que había pendiente con el presidente estadounidense Trump, luego de que ésta fuera cancelada hace algunos días.

“No ha habido más nada esa llamada. La pidieron ellos, no yo. Así que el día que quieran conversar, conversamos; y si no quieren conversar, no conversamos. Sencillo” dijo.

La Embajada de la República Popular China en Panamá a través de su embajada emitió un comunicado donde también negaron los señalamientos de Estados Unidos. “La parte china nunca ha participado en la gestión ni la operación del Canal de Panamá, ni ha intervenido en los asuntos del Canal”.

“Las maniobras de la parte estadounidense para sabotear las relaciones entre China y Panamá no encontrarán apoyo alguno y estarán destinadas al fracaso”, agregó el comunicado.