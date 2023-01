Más voces de origen hispano en nuevo Congreso de Estados Unidos

Los 47 legisladores de origen hispano representan una nueva marca en la composición del Congreso de EEUU como parte de la creciente comunidad hispana. 14 nuevos rostros, la mayoría jóvenes, se suman a la legislatura.

Estados Unidos (VOA) – El Congreso de Estados Unidos que se estrenó a tropezones el 3 de enero con dificultades para elegir al presidente de la Cámara de Representantes tuvo como testigos y actores en primera fila a los 47 congresistas de origen hispano, el mayor número que logra llegar a la sede del legislativo federal en Washington procedentes de familias inmigrantes de Latinoamérica.

En el hecho destaca la llegada de 14 nuevos rostros, la mayoría jóvenes que se suman a los representantes de descendencia hispana que poco a poco han ido ocupando las sillas de la «Casa» (The House), como se conoce en Washington al recinto legislativo de 435 escaños.

El joven legislador demócrata Robert García llega al pleno como el primer hispano nacido en Perú, abiertamente gay, y quien apuesta por su compromiso con el tema migratorio.

“Soy ciudadano estadounidense debido al último gran esfuerzo federal en la década de 1980” y dice que en la legislatura está dispuesto a todas “las conversaciones” bipartidistas, pero sin soslayar que las discusiones de cualquier plan migratorio “deben incluir caminos reales hacia la ciudadanía”, como en su caso.

Y en lado republicano, Juan Ciscomaní ha llegado también como el primer hispano del partido conservador en representar a Arizona en el Congreso.

“Siempre estaré agradecido con mis padres por su sacrificio para garantizar una vida mejor para mí y mis hermanas en la búsqueda del sueño americano. Que los enorgullezca a ellos y a mi comunidad mientras sirvo en el Congreso 118”, ha dicho.

Con la nueva composición del legislativo con mayor número de voces hispanas, la Asociación Nacional de Latinos Electos (NALEO) celebra la diversidad de la composición y destaca la llegada de más mujeres procedentes de regiones del país donde todavía los hispanos tienen menor composición demográfica que otras regiones del país con mayor presencia de inmigrantes ya por varias décadas.

“El número de latinas que sirven en la Cámara de Representantes de Estados Unidos aumenta en cuatro (29 hombres y 18 mujeres) desde el Congreso anterior (24 hombres y 14 mujeres). La elección de 2022 también contó con la elección de las primeras latinas para representar a Colorado, Illinois y Oregón en el Congreso”, dijo la organización.

Voces femeninas

La congresista demócrata Yadira Caraveo llega como la primera hispana en representar al estado de Colorado. “Me siento honrada de recibir el apoyo de nuestra comunidad, llena de familias como la mía”, ha dicho en sus redes sociales.

Y Dalia Ramírez, primera mujer congresista demócrata de origen hispano en repesentar a Illinois, es hija de padres que atravesaron la frontera de forma ilegal, y está casada con un beneficiario del Programa de Acción Diferida (DACA) aprobado para menores de edad indocumentados durante la administración del presidente Barack Obama.

Es una de las nuevas miembros de la Casa más activa en las redes sociales, y se comprometió con sus seguidores de su distrito a mantenerlos informados de los pormenores dentro de la Cámara.

Desde el balcón del hemiciclo ha dicho que tiene una vista a uno de los edificios administrativos del Congreso el Longworth «donde se encuentra mi oficina para atender a la gente de Illinois. Es más que simbólico», posteó.

NALEO también destacó la llegada de Maxwell Alejandro Frost, demócrata de la Florida, el primer latino de la Generación Z, quien buscaba antes de llegar a Washington un sitio de bajo costo porque no tenía los recursos para pagar un alquiler en la ciudad hasta recibir el primer pago de la plaza de congresista hasta febrero.

Mientras en el Capitolio se votaba una y otra vez la candidatura de Kevin McCarthy para la presidencia de la Cámara, Frost explicaba a los incautos cómo funciona el sistema de rentas en la ciudad capital.

Para los que no entienden “cómo funciona el alquiler de un apartamento, déjame desglosar esto. No recibo mi primer cheque de pago hasta febrero y no tengo mucho dinero. Cuando te mudas a un apartamento, pagas primero el depósito, a veces al final los muebles”, comentaba mientras en presencia debía votar una y otra vez por la terna de la minoría demócrata.

Muy pronto Frost y otros legisladores en apuros económicos podrán resolver el impasse, los congresistas reciben un salario anual de 174.000 dólares repartido en 12 meses.

Al cruzar datos

Del total de 47 legisladores de origen hispano, 35 son demócratas y 12 republicanos. Los números son consecuentes con la preferencia mayoritaria que sigue teniendo el Partido Demócrata en las urnas entre los latinos, según las encuestas de los procesos electorales de las últimas décadas.

Si se compara las 435 sillas del pleno con los 47 curules ocupados por hispanos, el porcentaje de participación de la voces de origen hispano en el hemiciclo llega al 11 %.

El Censo 2020 arrojó que los hispanos en EEUU representan el 19 % de la población del país y fue la única minoría que creció en las proyecciones. En la actualidad se calcula que viven en Estados Unidos unos 62 millones de habitantes que se identifican como hispanos.

En una primera visita al Capitolio a finales de diciembre de los funcionarios electos y donde aprovecharon la fotografía del nuevo Caucus Hispano, el congresista Ruben Gallego, listo para presidir en esta legislatura al grupo latino, dijo a la prensa que el voto por candidatos latinos se ha diversificado más allá de distritos con fuerte presencia hispana.

Ya que al ser la mayoría hijos de inmigrantes y formados en Estados Unidos tienen la ventaja de moverse con facilidad en distintos franjas para conectar con los votantes en los dos idiomas.

“Tenemos un montón de miembros latinos que ganaron sus respectivas elecciones y no solamente en distritos de mayoría latina”, explicó Gallego, porque ellos “hablan con votantes latinos desde el principio y cuentan con candidatos latinos y latinas no solo en los distritos de mayoría latina”, apuntó.

