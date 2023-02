Investigan republicanos sobre el COVID-19, envían carta a Fauci

Publicidad - LB3 -

La nueva mayoría republicana de la Cámara de Representantes quiere hurgar más en los orígenes del COVID-19 en la ciudad china de Wuhan.

Estados Unidos (VOA) – Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos iniciaron el lunes una investigación sobre los orígenes del COVID-19 con el envío de una serie de cartas a funcionarios y exfuncionarios de la administración Biden en que solicitaron documentos y testimonios.

El presidente de la Comisión de Supervisión, James Comer, y la subcomisión para la pandemia del coronavirus solicitaron información a varias personas, entre ellas el doctor Anthony Fauci, relacionada con la hipótesis de que el nuevo coronavirus se filtró accidentalmente de un laboratorio chino.

«Esta investigación tiene que comenzar con dónde y cómo surgió este virus y lo que podamos hacer para predecir, prepararnos o prevenir que suceda otra vez”, dijo Brad Wenstrup, presidente de la subcomisión, en un comunicado.

Comer añadió que los republicanos “seguirán los hechos” y “responsabilizarán a los funcionarios que participaron en algún tipo de encubrimiento”.

Las cartas a Fauci, al director nacional de Inteligencia, Avril Haines, al secretario de Salud, Xavier Becerra, y otros, son el esfuerzo más reciente de la nueva mayoría republicana de la Cámara Baja de cumplir sus promesas de campaña para las elecciones de medio término de 2022.

Wenstrup, quien es también un antiguo miembro de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, ha acusado a los servicios de inteligencia de EEUU de retener información clave de su investigación sobre el coronavirus.

Los republicanos de la comisión emitieron el año pasado un reporte que alegaba que había “indicios” de que el virus pudo haber sido desarrollado como un arma biológica en el Instituto de Virología de Wuhan, en China.

Eso estaría en conflicto con la evaluación de la comunidad de inteligencia divulgada en agosto de 2021, que afirmaba que los analistas no creían que el virus fuera un arma biológica, aunque podría haberse escapado en un accidente de laboratorio.

Las cartas enviadas el lunes no requieren la cooperación de los receptores, pero al anunciar el reporte republicano en diciembre, Wenstrup dijo que los legisladores emitirían citaciones si los testigos potenciales no cooperaban.

Es extremadamente difícil para los científicos establecer definitivamente cómo surgen las enfermedades, pero estudios de expertos en todo el mundo han determinado que el COVID-19 probablemente comenzó en un mercado de animales vivos en Wuhan.

A pesar de ello, la hipótesis de que el COVID-19 se originó en un laboratorio comenzó a recibir escrutinio cuando el presidente Joe Biden ordenó una investigación al respecto en mayo de 2021.

La revisión de 90 días tenía como objetivo que las agencias de inteligencia recabaran más información y revisara la que tenían. Exfuncionarios del Departamento de Estado bajo el expresidente Donald Trump y expertos de la Organización Mundial de la Salud habían presionado públicamente por más investigaciones sobre el origen del virus.

Sin embargo, el resultado no fue concluyente y las agencias de inteligencia dijeron que a no ser que surgieran nuevos datos imprevistos, no podían llegar a una decisión definitiva.

Muchos científicos, entre ellos Fauci, afirman todavía que lo más probable es que el virus surgió naturalmente y saltó de animales a los humanos, un fenómeno que sucede regularmente. Los investigadores no han identificado públicamente ninguna prueba científica que apoye la hipótesis del laboratorio.

Sin embargo, los republicanos han acusado a Fauci de mentir al Congreso al negar en mayo que los Institutos Nacionales de la Salud financiaron una investigación sobre el impacto potencial de los virus en un laboratorio de virología en Wuhan.

Fauci, quien ejerció como el principal experto de enfermedades infecciosas bajo presidentes republicanos y demócratas, dijo que esas críticas eran insensatas.

Fauci también expresó en noviembre que “cooperaría y testificaría” si los republicanos continuaban con sus planes de investigar el origen del COVID.

«No tengo nada en contra de testificar: podemos defender y explicar todo lo que hemos dicho”, declaró a los reporteros en la Casa Blanca el año pasado.

