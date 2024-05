Amparo Cassar exhibe a MCCI, y exhibe la tolerancia a la corrupción de CXG.

Publicidad - LB2 -

“Combatir la corrupción y la impunidad para encubrir con maquillaje (MCCI) la práctica corrupta ante la oportunidad de ser beneficiada con un acto fraudulento en contra de terceros eso se llama ser corrupta, cínica y ladrona.”

Cuando a una compañía de seguros le presentan un peritaje alterado para el cobro de una póliza de vida, se trata de una situación delicada que puede tener implicaciones legales y financieras. En casos de suicidio, las compañías de seguros de vida tienen ciertas consideraciones y cláusulas que afectan la cobertura, pero existen unas cláusulas de trascendencia para que sea pagada una póliza de seguros de vida y son el denominado periodo de espera cuando la póliza es comprada dos o tres años antes del suicidio y, cuando la póliza si contiene cobertura por suicidio entonces existe la cláusula de exclusión que establece que deben pasar determinados años de vigencia de la póliza antes del suicidio.

Al término de las cláusulas por suicidio en las pólizas de vida todas entrarán en el periodo de indisputabilidad salvo cuando sean casos graves como tergiversación o fraude en el peritaje de la muerte pues bien esto ya debió de haber sucedido si la póliza fue pagada sin peritaje oficial, cosa que dudo tremendamente porque las compañías de seguros no son hermanas de la caridad y ante cualquier ventana dejan de pagar, salvo la importancia del cliente como PEMEX y los personajes que hayan intervenido pero, el favor se los cobra la compañía de seguros mediante, tal vez, más prima o más suma asegurada, pero de que cobra el favor lo cobra.

Pues bien, Amparo Cassar logró que “le aceptaran” accidente en la muerte de su esposo sin que se esperara el tiempo del peritaje judicial y al alteraron, con complicidad de los funcionarios de PEMEX, la causa de suicidio a accidente y, al hacerlo, en consecuencia arrastró con ello la entrega de los beneficios a los que estaría obligado PEMEX y que ascienden a más de 31 millones de pesos, más la póliza de vida, y que le han sido pagados a la señora Amparo Cassar, la directora general y responsable de MCCI, organismo de la “Sociedad Civil” que pertenece al grupo de Claudio X González hoy en día.

Mover toda la estructura de Recursos Humanos, la Dirección General de PEMEX no le es posible a cualquier ser humano y mucho menos contar con la anuencia de la presidencia de la República y la Secretaria de Gobernación de Vicente Fox, y solo quien tenía ese poder y capacidad para hacerlo era precisamente Santiago Creel Miranda hoy miembro PANISTA y de ese grupo de la “sociedad civil”, aliado de Claudio X González.

La Historia del Fraude:

(Tomado del Universal)

El Director General de PEMEX Octavio Romero Oropeza dijo que en octubre de 2004 que Carlos Fernando Márquez Padilla García, entonces coordinador de asesores de la Dirección Corporativa Administración, falleció al caer del piso 12 de la Torre A de Pemex, por lo que Cassar solicitó el pago de seguro, ayuda de gastos funerarios, la pensión post mortem para sus hijos y para ella por 124 mil pesos mensuales.

“Todo esto fue antes de qué hubiera un dictamen pericial. Los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público que finalmente resolvió que había sido un suicidio”

Octavio Romero Oropeza dijo que Amparo Cassar y el escritor Héctor Aguilar Camín fueron a ver, y entrevistarse, con el entonces procurador de la Ciudad de México para pedirle que “modificaron el dictamen, que no pareciera suicidio sino que pareciera accidente para que procediera el pago tanto del seguro como de la jubilación, pero se resolvió que fue suicidio” no pudieron cambiar el dictamen, pero no cambiaron la resolución para los beneficios en PEMEX.

Señaló Octavio Romero Oropeza que al detectar este caso se suspendieron las prestaciones que habían estado pagándose a favor de Cassar y se realizaron las denuncias correspondientes contra los funcionarios de Pemex quienes participaron.

“Hay diversas acciones en trámite porque estamos intentando recuperar los montos indebidamente pagados, que están estimados en más de 31 millón de pesos así como fincar responsabilidades a servidores públicos involucrados”

Carlos Márquez Padilla García, el funcionario que se suicidó tirándose desde el 12º piso de la Torre de Pemex fue exesposo de María Amparo Casar, jefa de asesores de Santiago Creel Miranda, en ese entonces Secretario de Gobernación del Gobierno PANISTA de Vicente Fox, además los hechos sucedieron cuando, Según se reveló, por medio de “enjuagues” la presidenta de MCCI obtuvo una pensión vitalicia más que jugosa de Pemex, cuando su director era Raúl Muñoz Leos, con Vicente Fox.

Y para concluir, transcribo algo que publicó el periódico La Jornada el 3 de Mayo y que dice así:

¿Cuál es el asunto muy penoso revelado por López Obrador?

En su más reciente libro ¡Gracias! el mandatario detalla los enjuagues de María Amparo Casar, en los que también aparece involucrado Héctor Aguilar Camín, para obtener una multimillonaria cantidad y una pensión vitalicia más que jugosa de Petróleos Mexicanos (Pemex), algo que no ha ameritado ni una sola palabra de quienes aparecen en la trama, con todo y que la señora es la cara visible de una organización comprometida “con la consolidación del estado de derecho en México”.

Siendo un asunto con 20 años de antigüedad su salida a la opinión pública pudiera tener varios matices, interpretaciones y objetivos y tal vez todos pudieran ser válidos y con validez limitada pero:

En su momento el peritaje oficial de la muerte del funcionario de PEMEX contradijo las causas justificatorias para el pago de la póliza de seguro y los beneficios post morten para la viuda y sus familia, gestionados ante las autoridades de PEMEX pero, era obligación administrativa y normativa de los funcionarios de PEMEX no suponer las causas y esperar el peritaje definitivo, y oficial, de la causa de la muerte dictado por la autoridad judicial, haber actuado bajo suposición de la muerte accidental no es regla que se siga ante cualquier reclamo similar ante la empresa, el tiempo que sea el que se lleve el peritaje obligarían a los deudos a esperar para poder liquidarles sus beneficios.

Pero está bien, pensemos que obraron “de buena fe” los funcionarios responsables de PEMEX y que enmendaron al suspender los pagos cuando se contradecían las causas de muerte, entonces ya hubo tiempo suficiente para que esos recursos hubieran sido ingresados a la compañía de seguros y a PEMEX por parte de la viuda Amparo Casar, y hasta hoy no ha sido así, LO CAIDO, CAIDO me imagino que dice y 31 millones no le caen mal a nadie, contraviniendo con su calidad moral para juzgar a otros por fraude, malversación y corrupción a la señora Casar, no tiene autoridad moral para hacerlo, ni su protector Claudio X. González, y por mucho menos MCCI.

Cinismo, mentira e hipocresía, clasismo y discriminación es lo que caracteriza a las organizaciones de la “Sociedad Civil” de Claudio X González dejándolo sin la calidad moral de ejercer liderazgo de ningún tipo que se declare anti corrupción, es cómplice y encubridor de los que lo rodean cuando son exhibidos con toda precisión como lo que son …. LADRONES.

“Dime con quien te juntas y proteges y te diré quién eres”

………

LADRONES CON PIEL DE OVEJAS.

¿Ahora entienden porque XOCHITL GÁLVEZ RUIZ es promovida, y fue asignada como candidata a la presidencia de la república por Claudio X González?

