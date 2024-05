CARTAPACIO | Variantes en el Inventario

Publicidad - LB2 -

Rugen las armas largas en la penumbra de Ciudad Caótica.

Dos cuerpos rociados de plomo yacen sobre el pavimiento.

- Publicidad - HP1

Son conductores de una plataforma de transporte de pasajeros que al parecer mueve migrantes extranjeros en esta frontera.

Nomamespancho.

La torre o plataforma cinderella, brilla por su ausencia.

Cero respuesta policíaca, los asesinos tomaron como siempre “el rumbo desconocido” y el evento quedará como todos los anteriores, únicamente como argumento de un capítulo más para la serie… CASOS SIN RESOLVER.

Justamente ayer por la tarde, conversaba con un amigo que conoce sobre el tema del transporte, a quien identificaré solamente como el Señor S, pues en mi columna del lunes, será una de mis fuentes protegidas y traigo una bomba, que se les van a caer los chones.

Hablábamos de porqué la tardanza para el arranque del servicio Bravobus, y otros temas que tienen que ver con el transporte.

Y me decía:

¿Tú crees que los transportistas en general, viven del traslado del pasaje?

Sobre todo los choferes de taxi, uber, didi y otras plataformas.

Y yo, ingenuamente, agarro y que le digo… ¿No?

Y él, agarra y que me dice… ¡no! El negocio está en el movimiento de droga, armas, migrantes, prostitutas, y

tráfico de personas.

Y agarro y que le pregunto… no, no es cierto, ya no le pregunté nada.

Me quedé pensando, cavilando, meditando, elucubrando, rumiando…

¡putísimalavendeguevos! (Así dicen en Tabasco cuando tratan de decir, Nomamespancho)

Con la descordinación entre las fuerzas policíacas; los abrazos al narcoimperio, la displicencia del Capitán Centinela y el patatús del general Omar Muñoz, los malandros ordenan inventario y añaden un tema novedoso que seguramente les produce sustanciosos dividendos.

¿Líneas de investigación? Naaa.

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Suscríbete a XPRESSNEWS.MX y recibe la columna los lunes y miércoles gratis en tu correo además de otro contenido de interés. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.