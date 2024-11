Estadounidenses que apoyan a Ucrania dicen que EEUU no ha hecho suficiente

Durante los últimos dos años y medio, su grupo ha proporcionado más de 50 millones de dólares en ayuda a civiles y soldados que luchan por sobrevivir a la invasión rusa.

Algunos de ellos ya están muertos.

Para Khan, un exfuncionario del gobierno de Estados Unidos que se convirtió en filántropo, aquellos a quienes apoya son como su familia. Viaja para encontrarse con ellos en las líneas del frente y en ciudades devastadas por la guerra. Su cercanía con quienes soportan el conflicto también lo expone al dolor y la pérdida que experimentan de primera mano.

“Cuando estás involucrado directamente con las personas, sientes el dolor de la guerra”, dice, momentos después de encontrarse con un padre que sobrevivió a un bombardeo en el que su hijo murió.

Khan y muchos otros estadounidenses a lo largo del espectro político de Estados Unidos que respaldan las labores bélicas de Ucrania, ya sea a través de ayuda financiera o combate voluntario, dicen que Washington —el principal aliado de Kiev— no ha hecho lo suficiente para ayudar a Ucrania a derrotar a Rusia. Dudan que las elecciones estadounidenses del martes cambien eso.

“Desde que comenzó la guerra, Estados Unidos logró movilizar a los aliados para apoyar a Ucrania, pero no de la manera que debería”, dijo Khan, quien participó en la campaña del entonces candidato presidencial demócrata Bill Clinton en 1992. “Así, me parece que su estrategia no es necesariamente que Ucrania gane y que Rusia pierda”.

Habló con The Associated Press el fin de semana en la región oriental de Járkov, una de varias escalas en la ruta que tiene planeado recorrer, todas ellas ubicadas a lo largo de la línea del frente.

Estados Unidos ha proporcionado más de 59,5 millones de dólares en ayuda militar desde que Rusia invadió en 2022, pero muchos alegan que la política estadounidense ha obstaculizado a menudo el potencial de Kiev. Funcionarios ucranianos dicen que las armas prometidas frecuentemente llegan tarde.

Las solicitudes de Zelensky para que Ucrania sea invitada a sumarse a la OTAN, y para que reciba autorización de usar armas donadas por Occidente con el fin de atacar más adentro del territorio ruso, han sido recibidas con cautela por el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden. Se teme un agravamiento en el conflicto con Rusia, que posee armas nucleares.

La vicepresidenta de Biden, la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, probablemente seguirá una política similar, mientras que el expresidente Donald Trump —el candidato republicano— ha cuestionado repetidamente la ayuda de Estados Unidos a Ucrania y podría tratar de limitar aún más el apoyo militar, aunque también ha mencionado un plan no detallado para poner fin a la guerra rápidamente.

Mientras tanto, Rusia ha logrado fortalecer sus alianzas con Irán y Corea del Norte. Presuntamente el gobierno norcoreano envió soldados para ayudar a Moscú en el conflicto contra Ucrania.

“Si la guerra se intensifica, entonces estamos en ella… y ni siquiera le estamos proporcionando a Ucrania lo suficiente para ganar”, dijo otro filántropo estadounidense, Howard G. Buffett, durante una visita reciente a Ucrania, su 16ta desde que estalló el conflicto. “Y nunca hemos tenido una estrategia sobre cómo vamos a derrotar a Rusia”.

Buffett, republicano e hijo del inversionista multimillonario Warren Buffett, se centra en cubrir necesidades humanitarias como infraestructura, agricultura y desminado. Su fundación ha contribuido con unos 800 millones de dólares para Ucrania.

“Si Ucrania no tiene éxito, el resto del mundo democrático va a pagar un alto precio”, declaró Buffett a la AP. “Y el hecho de que colectivamente no todos entendamos eso, lo veamos y actuemos en consecuencia, va a ser el mayor error de todo lo que llegue a ocurrir durante mi vida”.

Impulsado por esta misma creencia, un voluntario estadounidense voló a Polonia en agosto para enlistarse en la legión internacional de Ucrania, después de rumiar la decisión durante aproximadamente un año.

“Siento que la decisión fue más difícil de lo que debería haber sido”, dice el combatiente de 35 años, quien pidió ser identificado por su nombre clave Smoky, en cumplimiento del protocolo militar ucraniano. Él es un excontador sin experiencia militar, y ahora está emplazado en una de las unidades de Ucrania en la región oriental de Járkiv.

Smoky, padre de dos hijas jóvenes, dice que ver el impacto de la invasión de Rusia en las familias ucranianas “le pesó mucho”.

Mientras la campaña electoral de Estados Unidos continúa sumamente reñida, Smoky dice que está contento de estar “lejos de todo ese drama”. En cambio, está concentrado en prepararse para su primera misión de infantería.

“Estamos atando las manos de Ucrania con restricciones sobre el uso de armas específicas”, argumenta. “Parece que sólo estamos prolongando la guerra”.

Otro combatiente voluntario de 25 años de Texas, que lleva el nombre clave de Dima, comenzó un compromiso de tres meses para luchar en Ucrania en 2022, y desde entonces eso se ha convertido en un compromiso de años.

Dima, exinfante de Marina, ha estado presente en algunas de las batallas más encarnizadas de la guerra, incluida la más larga por Bajmut, después de la cual tomó su único descanso.

Cuando voló de regreso para encontrarse con su familia y amigos en casa, nadie podía identificarse con sus experiencias.

Encima de ello, “Estados Unidos está lidiando con tantos problemas propios en este momento”, apuntó.

“Así que se sienten menos inclinados ahora a enviar acá más de nuestro dinero de los impuestos, lo cual entiendo”, señaló. “Pero al ser yo un individuo que ha estado aquí desde que comenzó la guerra, veo que definitivamente es necesario”.

Khan, quien ahora gestiona unos 300 proyectos en curso en Ucrania, instó a sus compatriotas estadounidenses a centrarse en las vidas destrozadas por el conflicto contra Rusia, enfatizando que el desenlace de la guerra podría afectar significativamente la seguridad global.

Khan dijo que espera que el ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos “realmente, realmente dedique más tiempo a entender lo que está sucediendo aquí.

Instaría a quienquiera que gane a hacer eso y luego tratar de buscar una nueva forma de avanzar para poner fin a esta guerra”.