Especialistas de la institución indican, con base el la estadística de la Secretaría de Salud, que se registra un incremento en el número de casos reportados en la actualidad con relación a semanas pasadas.

Ciudad de México (ADN / Martín Orquiz) – Con base en los datos abiertos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SS), la Universidad Autónoma de México (UNAM) advirtió, a través de una publicación en su Gaceta, que la quinta ola de la pandemia por SARS-CoV-2 ya se desarrolla en el territorio mexicano.

Refiere que el organismo oficial de salud del Gobierno Federal reportó este día 8 mil 24 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, que representa un aumento de 203 por ciento con relación al promedio diario de la última semana.

Con relación a los fallecimientos, la SS reportó 42 muertes en el mismo lapso, duplicando el promedio de 20 por día de la semana anterior.

El acumulado hasta el momento, se añade en el reporte, es de 5 millones 707 mil 427 contagios desde el primer caso, reportado en febrero de 2020, y 325 mil 42 muertes desde el primer deceso, descubierto el 19 de marzo de 2020.

Las entidades del país en las que se registran más casos activos son Baja California Sur, Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora.

El integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM, Alejandro Macías, opinó que no se trata de que se hayan hecho mal las cosas, sino que las variantes han impulsado las distintas olas de la pandemia.

“En todo el mundo, cuando una subvariante escapa a la inmunidad, sustituye a las anteriores, y aunque es verdad que si se tienen precauciones como el distanciamiento social o el uso de cubrebocas puede haber un menor impacto, el fenómeno ocurrirá de cualquier forma”, explicó.

Sobre el tema, Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de El Colegio Nacional, mencionó que la ciudadanía no debe confiarse y dejar de lado las medidas preventivas.

La realidad, dijo, es que gracias a las vacunas se logró prevenir una enfermedad severa y grave y caer en el hospital.

A pesar de que la cuarta ola fue altísima en contagios, bajó la ocupación hospitalaria y las defunciones.

“Sin embargo, no hay que confiarse, pues no quiere decir que no te toque la mala suerte. Que tengamos un uno por ciento de ocupación hospitalaria no quiere decir que no nos vaya a tocar”, declaró.

La pandemia de COVID-19, advirtió, no se va a acabar como prender y apagar un switch de la luz, sino que será un proceso gradual, pues a pesar de que hay mucha gente vacunada, lo que se conoce es que las vacunas previenen de enfermedad severa y muerte.

“Esto sí lo estamos viendo en las últimas olas: hay muchísimo menos personas hospitalizadas y todavía menos defunciones, pero se siguen contagiando. Lo que tenemos que seguir reforzando es que no vayamos a lugares cerrados, porque todavía hay gente que puede contagiarse y contagiar a los demás. Es necesario usar cubrebocas en todos los lugares públicos”, afirmó.