Sugiere Sheinbaum a Inzunza valorar licencia; EU mantiene acusación formal

Publicidad - LB2 -

La Presidenta aplicó al senador el mismo criterio político que a Rocha; fiscales de Nueva York lo acusan de conspiración para traficar drogas y delitos relacionados con armas.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presión política sobre el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez aumentó después de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que debe valorar su permanencia en el cargo bajo el mismo criterio aplicado a Rubén Rocha Moya, mientras continúan en México las investigaciones relacionadas con los funcionarios sinaloenses señalados por Estados Unidos.

El tema fue llevado este miércoles a la portada de El Heraldo de México bajo el encabezado “Sugiere a Inzunza solicitar licencia”, en referencia a la postura expresada por Sheinbaum frente a la situación del legislador.

- Publicidad - HP1

La Presidenta no emitió una orden formal para que Inzunza se separe del Senado, pero sostuvo que cada uno de los funcionarios involucrados debe tomar una decisión frente a la sociedad y dejó claro que considera aplicable el mismo criterio político que utilizó en el caso de Rocha Moya.

Inzunza fue secretario general de Gobierno de Sinaloa durante la administración de Rocha y actualmente ocupa un escaño en el Senado por Morena. Su situación adquirió mayor relevancia después de que fiscales federales de Estados Unidos lo incluyeran en una acusación formal junto con otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

La acusación presentada en una corte federal de Nueva York le atribuye presunta participación en una conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos y delitos relacionados con armas. La existencia de esos cargos no equivale a una sentencia ni determina por sí misma su culpabilidad.

En México, la Fiscalía General de la República mantiene además investigaciones relacionadas con los funcionarios señalados por autoridades estadounidenses, aunque hasta ahora no se han transparentado públicamente los detalles de la carpeta correspondiente a Inzunza ni se ha informado de una imputación formal en tribunales mexicanos.

La presión para que se separe temporalmente del cargo también ha surgido dentro del propio oficialismo. Legisladores de Morena y partidos aliados han considerado conveniente que Inzunza valore una licencia mientras se esclarecen las investigaciones y acusaciones pendientes.

El senador ya había solicitado una licencia breve en mayo, pero ésta tuvo una duración limitada y no constituye una separación vigente. Si decide apartarse nuevamente de sus funciones, tendría que presentar una nueva solicitud ante el Senado.

La discusión sobre su permanencia ocurre después de la salida de Rocha Moya del gobierno de Sinaloa y plantea un problema de consistencia política para Morena: si la separación del gobernador fue considerada conveniente mientras avanzaban las investigaciones, sectores del oficialismo cuestionan por qué el mismo criterio no debería aplicarse al senador.

Sin embargo, una licencia no representaría una admisión de responsabilidad penal. Se trataría de una decisión política e institucional que permitiría separar el ejercicio del cargo de los procesos de investigación en curso.

Tampoco permanecer en el Senado equivale a una exoneración. La acusación estadounidense continúa vigente y las investigaciones mexicanas no han sido cerradas públicamente.

El siguiente movimiento dependerá ahora del propio Inzunza y de la postura que adopte Morena en el Senado. Hasta este miércoles no se había informado oficialmente que el legislador hubiera presentado una nueva solicitud de licencia.