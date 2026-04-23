Señala Sheinbaum coordinación ilegal de seguridad entre Chihuahua y agencias de EU

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Presidenta advierte que colaboración directa con autoridades extranjeras viola la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya, ha reconocido mantener coordinación directa con agencias de Estados Unidos, lo cual calificó como una actuación fuera del marco legal vigente.

La mandataria federal explicó que tuvo conocimiento de declaraciones previas del funcionario estatal, en las que admite que el propio gobierno de Chihuahua solicitó apoyo de autoridades estadounidenses para llevar a cabo acciones operativas en materia de seguridad.

“La falta es de ellos de pedir la colaboración… eso está en contra de la Constitución”, señaló Sheinbaum.

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De acuerdo con la titular del Ejecutivo, este tipo de համագործación no puede realizarse de manera directa por parte de gobiernos estatales, ya que corresponde exclusivamente al Gobierno Federal conducir la relación con instancias extranjeras en temas de seguridad nacional.

Sheinbaum subrayó que cualquier vínculo con agencias internacionales debe gestionarse a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ser evaluado por el Gabinete de Seguridad, debido a las implicaciones que tiene en materia de soberanía.

Asimismo, indicó que declaraciones del fiscal general de Chihuahua también han hecho referencia a esta coordinación, lo que refuerza la necesidad de que las autoridades estatales aclaren públicamente las condiciones bajo las cuales se establecieron dichos acuerdos.

La presidenta informó que instruyó al Consejo de Seguridad para emitir un comunicado dirigido a los gobiernos estatales sobre los lineamientos legales en materia de colaboración internacional.

En este contexto, el caso ha cobrado relevancia tras los hechos ocurridos en la sierra de Chihuahua, donde murieron agentes estadounidenses y elementos estatales, situación que ha abierto un debate sobre los alcances y límites de la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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