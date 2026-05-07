Reprocha Sheinbaum a Estados Unidos falta de cooperación en caso Ayotzinapa

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La presidenta señaló que México ha cumplido con extradiciones mientras continúan pendientes dos entregas relacionadas con los 43 normalistas.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reclamó al gobierno de Estados Unidos la falta de cooperación en el caso Ayotzinapa, al señalar que permanecen pendientes dos entregas relacionadas con personas vinculadas a la desaparición de los 43 normalistas de Guerrero.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que la relación bilateral entre México y Estados Unidos debe sostenerse sobre principios de confianza mutua, coordinación y responsabilidad compartida, particularmente en materia de seguridad y justicia.

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“México ha enviado más de 90 personas perseguidas por Estados Unidos que estaban en nuestro país. Hemos pedido que ellos envíen a dos personas vinculadas con el caso Ayotzinapa y no las han enviado”, declaró Sheinbaum.

La presidenta insistió en que cualquier solicitud de detención o extradición contra ciudadanos mexicanos debe ajustarse al marco legal nacional y contar con pruebas suficientes para proceder judicialmente.

El caso Ayotzinapa se refiere a la desaparición de 43 estudiantes normalistas ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, hechos en los que investigaciones oficiales han señalado la participación de autoridades locales y presuntos integrantes del crimen organizado.

Sheinbaum sostuvo que la cooperación judicial debe ser recíproca, en un contexto marcado por presiones del gobierno estadounidense relacionadas con el combate al narcotráfico y acusaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con grupos criminales.

En ese marco, la presidenta reiteró que México mantiene disposición para colaborar con autoridades estadounidenses, siempre que los procedimientos se conduzcan conforme a derecho.

“No protección, pero para detener a alguien tiene que cumplirse con la ley mexicana, que envíen pruebas”, afirmó.

En los últimos años, autoridades estadounidenses han detenido y entregado a México a personas relacionadas con el caso Ayotzinapa, entre ellas ex policías municipales y presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, señalados por su posible participación en la desaparición de los estudiantes.

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