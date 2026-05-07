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Realiza JMAS mantenimiento preventivo para asegurar abasto en zonas altas de Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Los trabajos buscan garantizar el suministro de agua durante la temporada de calor en colonias del poniente de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez mantiene labores de mantenimiento preventivo en el sistema de distribución y rebombeo de agua potable, con el objetivo de garantizar la operatividad del servicio durante la temporada de verano.

Los trabajos se realizan en distintos puntos de la ciudad, principalmente en infraestructura que abastece a las zonas altas del poniente, donde el incremento en las temperaturas suele elevar la demanda del servicio.

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Personal técnico de la JMAS intervino el rebombeo 18, ubicado sobre la calle Juan Mata Ortiz, donde se efectuó el reemplazo de piezas desgastadas y trabajos de revisión mecánica para mantener en funcionamiento el sistema.

“Estamos dando el mantenimiento al rebombeo 18, el cual ayuda a subir el agua hasta el tanque 37 para posteriormente distribuirla a otro juego de rebombeos y de esta manera llevar agua a las zonas más altas de la ciudad”, informó René Baeza, del área de extracción y distribución.

De acuerdo con la dependencia, las labores benefician de manera directa a 12 colonias del poniente de Ciudad Juárez, donde se busca evitar fallas en el suministro durante los meses de mayor calor.

La JMAS señaló que este tipo de mantenimiento forma parte de las acciones preventivas implementadas cada año para fortalecer la red hidráulica y reducir riesgos de interrupciones en el servicio.

Asimismo, la descentralizada pidió comprensión a la ciudadanía ante la presencia de cuadrillas operativas y posibles molestias derivadas de las maniobras en la zona.

“Las familias deben contar con este vital líquido durante el verano y por ello continuamos trabajando de manera preventiva”, indicó personal técnico de la dependencia.

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