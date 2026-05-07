Asume José Roberto Quiñónez la Vicefiscalía General de Sinaloa

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El funcionario formado en Chihuahua sustituye a Dámaso Castro Zaavedra, señalado en una acusación de Estados Unidos.

Culiacán, Sin. (ADN/Arturo Hernández) – José Roberto Quiñónez Coronado fue nombrado como nuevo vicefiscal general de Sinaloa, tras la licencia solicitada por Dámaso Castro Zaavedra en medio de señalamientos formulados por autoridades de Estados Unidos.

Quiñónez Coronado tiene origen profesional en Chihuahua, donde egresó del Centro de Estudios Universitarios del Norte, en Delicias, y comenzó su carrera dentro de la Fiscalía estatal como agente del Ministerio Público.

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En 2014 se incorporó a la estructura de procuración de justicia en Sinaloa, donde ocupó cargos vinculados con delitos sexuales, violencia familiar, litigación oral y atención regional.

Antes de su nuevo nombramiento, se desempeñaba como vicefiscal regional en la zona centro, con sede en Culiacán.

La salida temporal de Castro Zaavedra ocurre luego de que su nombre apareciera en una acusación judicial en Estados Unidos junto con otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

La Fiscalía de Sinaloa informó que los movimientos forman parte de una reorganización interna y que se realizaron conforme al marco legal aplicable.

Como parte de los ajustes, Rocío Aguilar Zazueta fue designada para quedar al frente de la Vicefiscalía Regional Zona Centro.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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