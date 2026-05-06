Llevan Marco Bonilla, Lalo Nájera y Jorge Gutiérrez clínica de basquetbol a Chihuahua

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Más de 250 jóvenes participarán en campamento con figuras del baloncesto nacional e internacional.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Chihuahua presentó la Clínica de Basquetbol “Los Primeros”, un campamento deportivo que reunirá a exjugadores y referentes del baloncesto mexicano con niñas, niños y jóvenes de la capital.

La actividad se desarrollará del 8 al 10 de mayo en el Centro Deportivo Tricentenario, donde participarán más de 250 integrantes de academias locales, quienes recibirán entrenamiento y convivencia con figuras como Eduardo “Lalo” Nájera, Jorge Gutiérrez, Horacio Llamas y Nathalie Gutiérrez.

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El alcalde Marco Bonilla destacó que este tipo de iniciativas buscan fortalecer el desarrollo integral de las nuevas generaciones mediante el deporte y abrir oportunidades de formación y crecimiento.

“El básquetbol es el ADN del chihuahuense. No es casualidad que se nos conozca como la catedral del básquetbol”

Por su parte, Eduardo “Lalo” Nájera, exjugador de la NBA originario de Chihuahua, señaló que el objetivo es acercar experiencias de alto nivel a jóvenes talentos de la ciudad sin necesidad de salir del país.

“Venimos a traerles esa experiencia de NBA aquí, en Chihuahua”

El programa iniciará el viernes 8 de mayo con una jornada enfocada en deporte adaptado, donde participarán equipos inclusivos de la ciudad, mientras que la inauguración oficial se realizará ese mismo día por la tarde.

Las autoridades municipales indicaron que este tipo de proyectos forman parte de una estrategia para consolidar al deporte como una herramienta de desarrollo social y generación de oportunidades para la juventud chihuahuense.

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