Destaca Sheinbaum visita de BTS y vínculo cultural entre México y Corea del Sur

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La presidenta compartió un mensaje en redes sociales dirigido al grupo surcoreano y a sus seguidores en México.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio la bienvenida al grupo surcoreano BTS mediante un mensaje difundido en redes sociales, donde destacó la relación cultural entre México y Corea del Sur a través de la música y los valores compartidos.

En la publicación, la mandataria federal señaló que recibe “con gusto” a una de las agrupaciones más reconocidas y apreciadas entre las juventudes mexicanas.

“Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS”.

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Sheinbaum afirmó que la música y los valores representan un puente de unión entre ambas naciones, en referencia al impacto cultural que ha tenido el grupo surcoreano en México y otros países.

El mensaje fue difundido a través de la cuenta oficial de la presidenta en la red social X, donde generó reacciones entre seguidores de la agrupación y usuarios de plataformas digitales.

“La música y los valores unen a México y Corea del Sur”.

BTS es una de las agrupaciones de K-pop con mayor presencia internacional y cuenta con una amplia base de seguidores en México, particularmente entre jóvenes y comunidades vinculadas a la cultura surcoreana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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