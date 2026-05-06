Mantiene JMAS reparto gratuito de agua potable en la zona de Los Kilómetros

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La dependencia abastece diariamente más de dos millones de litros en 12 colonias y brinda apoyo a la Casa Hogar Bethel.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez mantiene el suministro gratuito de agua potable en la zona de Los Kilómetros, donde diariamente distribuye más de dos millones de litros en 12 colonias del sector como parte de las acciones de atención prioritaria a familias en situación vulnerable.

Entre los puntos beneficiados se encuentra la Casa Hogar “Bethel”, refugio que atiende a niñas y niños en condiciones de extrema necesidad y que recibe apoyo permanente mediante el abastecimiento de agua potable.

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La fundadora del albergue, Josefina Valencia Cisneros, destacó que la JMAS ha respaldado al refugio desde 1985, proporcionando tinacos de gran capacidad y servicio constante de pipas durante temporadas de calor e invierno.

“La Junta de Agua es la primera institución que ha apoyado al refugio desde 1985 hasta la fecha”.

La responsable del refugio señaló que además del suministro de agua, el personal de la JMAS colabora con labores de limpieza de fosas y mantenimiento del drenaje sin costo para la institución.

La Casa Hogar Bethel brinda hospedaje, alimentación, atención médica, vestimenta y educación a menores de edad en situación vulnerable, por lo que el acceso al agua potable representa una necesidad prioritaria.

Por su parte, la secretaria del albergue, Tere Infante Valencia, agradeció el apoyo permanente que la dependencia mantiene en la zona de Los Kilómetros, especialmente durante la temporada de altas temperaturas.

“El suministro de agua es primordial, ya que ayuda a mantener a las niñas y niños en una situación sana y fuera de peligro”.

La JMAS informó que además del reparto de agua potable, las cuadrillas realizan trabajos continuos de mantenimiento sanitario en el sector, con el objetivo de mejorar las condiciones de salud y bienestar de las familias beneficiadas.

La dependencia reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia para garantizar el acceso al agua potable en zonas de mayor vulnerabilidad de Ciudad Juárez.

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