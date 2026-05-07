Responde Sheinbaum a Trump que México sí combate al narcotráfico y exige respeto a la soberanía

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Presidenta destaca reducción de homicidios, destrucción de laboratorios y cooperación bilateral con Estados Unidos

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump sobre una eventual intervención de Estados Unidos contra el narcotráfico, y aseguró que México sí está actuando contra los grupos criminales, además de exigir respeto pleno a la soberanía nacional.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aclaró que Trump señaló que Estados Unidos actuaría “si México no lo hacía”, aunque sostuvo que su gobierno mantiene una estrategia activa de combate al crimen organizado.

“Hay una reducción de casi 50 por ciento en homicidios dolosos; más de 2 mil 500 laboratorios han sido deshabilitados y destruidos”

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La mandataria destacó que actualmente existen detenciones sustentadas con carpetas de investigación y pruebas, además de una reducción en el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

En ese contexto, Sheinbaum reveló que el Gabinete de Seguridad analizó recientemente la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas publicada por Estados Unidos, documento que —dijo— reconoce por primera vez el grave problema de consumo interno de drogas en ese país.

“Por primera vez reconocen que tienen que atender el problema del consumo”

La presidenta señaló que el documento también admite la necesidad de frenar el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, uno de los reclamos permanentes del gobierno mexicano en materia de seguridad bilateral.

Sheinbaum afirmó que el diálogo con Washington ha permitido avanzar en una relación basada en coordinación y respeto mutuo, aunque insistió en que no se aceptarán actos de injerencia.

“No aceptamos injerencias ni intervenciones, mucho menos en asuntos políticos”

Respecto a las acusaciones y señalamientos de autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos, la presidenta reiteró que el gobierno federal exige pruebas concretas para proceder conforme a la legislación mexicana.

Indicó que México ha colaborado con Estados Unidos mediante la entrega de más de 90 personas requeridas por autoridades estadounidenses, pero cuestionó que Washington no haya correspondido con extradiciones solicitadas por México en casos relacionados con huachicol y Ayotzinapa.

La mandataria subrayó que toda cooperación bilateral debe sostenerse bajo cuatro principios: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, respeto mutuo y confianza mutua.