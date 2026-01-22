Reporta gobierno federal reducción de 41% en homicidios dolosos en Puebla

Publicidad - LB2 -

La Estrategia Nacional de Seguridad disminuyó el promedio diario de asesinatos y registró baja en delitos de alto impacto, según cifras oficiales.

Puebla de Zaragoza, Pue. (ADN/Staff) – El Gobierno de México informó que el promedio diario de homicidios dolosos en Puebla se redujo 41 por ciento entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, al pasar de 3.97 a 2.35 víctimas diarias, como resultado de la aplicación de la Estrategia Nacional de Seguridad en la entidad.

Durante una sesión de la conferencia matutina realizada en instalaciones militares de Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el combate a la violencia está ligado de manera directa a una política de cero tolerancia a la corrupción y a cualquier vínculo entre autoridades y grupos delictivos.

“Cero impunidad a la corrupción y a cualquier colusión entre grupos delictivos y las fuerzas de seguridad. No queremos más Garcías Lunas, eso no”.

En el mismo ejercicio, se expuso que los delitos de alto impacto en el estado registraron una disminución anual del 11 por ciento en comparación con 2024, al pasar de 42.8 a 38.2 incidentes diarios, de acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las autoridades federales detallaron que, del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026, en Puebla fueron detenidas mil 365 personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de 435 armas de fuego, 346 kilogramos de droga y el desmantelamiento de un laboratorio clandestino.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se reportó que entre julio y diciembre de 2025 se logró una reducción de 16.7 por ciento en la incidencia de este delito, tras la detención de presuntos responsables, la apertura de carpetas de investigación y la inhabilitación de líneas telefónicas utilizadas para este fin.

En el eje de Atención a las Causas, se informó que en Puebla se realizaron cientos de sesiones de Mesas de Paz, jornadas comunitarias y acciones de desarme voluntario en distintos municipios, con el objetivo de reducir factores de riesgo y fortalecer la cohesión social.

El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales ha sido determinante para lograr la disminución de la incidencia delictiva y mejorar los indicadores de seguridad en la entidad.

