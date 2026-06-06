Reafirman México y Estados Unidos cooperación marítima contra amenazas transnacionales

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Autoridades navales de ambos países fortalecieron acuerdos en seguridad marítima, búsqueda y rescate, protección ambiental y combate a actividades ilícitas.

Ciudad de México (ADN/Staff) – México y Estados Unidos reforzaron su cooperación bilateral en materia de seguridad marítima durante una serie de reuniones de alto nivel celebradas en Washington, D.C., encabezadas por el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y mandos de la Marina y la Guardia Costera estadounidenses.

Los encuentros se desarrollaron del 3 al 5 de junio y permitieron revisar estrategias conjuntas relacionadas con la seguridad marítima, las operaciones de búsqueda y rescate, la protección de recursos marinos y el combate a actividades ilícitas en aguas compartidas.

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Durante las reuniones, ambas naciones reafirmaron su compromiso de mantener una relación basada en los principios de respeto a la soberanía, cooperación sin subordinación, responsabilidad compartida y confianza mutua, elementos que han guiado la coordinación bilateral en materia marítima durante los últimos años.

“El espacio marítimo representa uno de los ámbitos más dinámicos y exitosos de la relación bilateral”.

Las autoridades estadounidenses reconocieron las capacidades operativas de la Armada de México y destacaron la efectividad del modelo naval que integra buques, helicópteros y patrullas interceptoras, así como la incorporación de sistemas no tripulados para fortalecer la vigilancia y el monitoreo marítimo.

Uno de los principales temas abordados fue el fortalecimiento de la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte (NAMSI), mecanismo de cooperación trilateral que permite coordinar esfuerzos para combatir actividades ilícitas, intercambiar información estratégica y desarrollar operaciones coincidentes en la región.

En materia ambiental, México reiteró su compromiso con la protección de especies marinas y el combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, particularmente en zonas estratégicas como el Golfo de California y el Golfo de México.

Otro de los acuerdos alcanzados fue la reactivación de los ejercicios binacionales de búsqueda y rescate marítimo SAREX, así como el fortalecimiento de la capacitación especializada y de los mecanismos de interoperabilidad para mejorar la respuesta ante emergencias en el mar.

“La cooperación internacional más efectiva es aquella que fortalece las capacidades nacionales, protege la soberanía, genera confianza mutua y produce beneficios tangibles para ambas naciones”.

La agenda bilateral también incluyó temas relacionados con la protección de infraestructura portuaria, ciberseguridad, capacitación académica y ejercicios multinacionales, áreas consideradas estratégicas para la seguridad y estabilidad regional.

Con estas acciones, ambos gobiernos buscan consolidar una cooperación marítima que contribuya al combate de la delincuencia organizada transnacional, fortalezca la seguridad de las rutas comerciales y promueva un entorno de colaboración y prosperidad compartida entre México y Estados Unidos.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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