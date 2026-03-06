Entrega IPACULT 56 credenciales a artistas urbanos del Centro Histórico de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Buscan ordenar espacios y reconocer el trabajo cultural que realizan en el primer cuadro de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) entregó 56 credenciales a artistas urbanos que realizan presentaciones en el Centro Histórico, con el objetivo de ordenar el uso del espacio público y reconocer su participación en la vida cultural del primer cuadro de la ciudad.

La entrega se realizó durante un encuentro en el foro del Centro Municipal de las Artes (CMA), ubicado en el edificio de la antigua Presidencia Municipal, donde participaron artistas que desarrollan diversas actividades culturales en las calles del Centro.

Entre las disciplinas representadas se encuentran músicos, clowns, imitadores, pachucos, actores de teatro y personajes infantiles, quienes realizan presentaciones para habitantes y visitantes en distintos puntos del corredor cultural.

Las autoridades municipales explicaron que las credenciales permitirán identificar a los artistas autorizados para realizar intervenciones artísticas, así como organizar horarios y espacios de participación en el Centro Histórico. El gafete es personal e intransferible y está destinado exclusivamente para actividades culturales en esta zona.

“La apropiación del espacio público y la apertura de espacios para el arte son fundamentales para hacer comunidad. El Centro Histórico tiene vida cultural gracias a cada una de sus intervenciones”.

La encargada de la Dirección General de IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que las presentaciones que se realizan en el corredor cultural contribuyen a generar una dinámica artística diversa, donde cada agrupación encuentra su propio público.

Por su parte, la directora de Desarrollo Cultural y Artístico del IPACULT, Jazmín Gallegos, explicó que el uso del espacio público implica también cumplir lineamientos orientados a mantener un ambiente familiar y accesible, evitando expresiones ofensivas o contenidos inapropiados para niñas, niños y jóvenes.

Durante el encuentro también participó la coordinadora del Centro Fundacional, Daniela González Lara, quien reconoció el papel de los artistas urbanos en la vida cultural del primer cuadro de la ciudad.

Las autoridades señalaron que la entrega de credenciales forma parte de las acciones para ordenar y fortalecer la actividad cultural en el Centro Histórico, promoviendo el uso del espacio público como punto de encuentro artístico para residentes y visitantes de Ciudad Juárez.

