Iniciará en enero apertura de 12 mil 750 consultorios del Servicio Universal de Salud

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El Gobierno de México informó que los espacios atenderán de forma gratuita en 24 estados incorporados al IMSS Bienestar.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que a partir de enero de 2027 iniciará la apertura de 12 mil 750 consultorios del Servicio Universal de Salud, como parte de una estrategia para ampliar la atención médica gratuita y reducir la saturación en los centros de salud.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal explicó que estos espacios estarán ubicados en comunidades apartadas, ciudades y zonas de los 24 estados federalizados al IMSS Bienestar, con atención para cualquier persona sin importar su derechohabiencia.

“Se trata de, si no hay una enfermedad grave, poder acudir directamente al consultorio. Aquí se le va a atender de manera gratuita”.

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Sheinbaum Pardo detalló que los consultorios contarán con medicamentos básicos, equipo, conectividad, computadora y expediente médico, con el propósito de canalizar a centros de salud u hospitales únicamente los casos que requieran atención de mayor complejidad.

El modelo contempla la instalación de consultorios en casas de salud, espacios públicos y lugares de trabajo, bajo atención coordinada del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.

“Esto nos va a ayudar mucho también a disminuir la saturación en los Centros de Salud porque, si hay una situación no grave, pues entonces se atiende directamente en el consultorio”.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, señaló que el Servicio Universal de Salud funcionará como primer punto de contacto médico, con una política de cero rechazos para valorar, orientar y referir a los pacientes cuando sea necesario.

De acuerdo con el Gobierno de México, el esquema establecerá criterios comunes de atención, medicamentos, insumos, pruebas de laboratorio y expediente electrónico, con el objetivo de compartir información entre instituciones del sector salud.

El subsecretario Eduardo Clark García Dobarganes informó que el pasado 2 de octubre iniciaron asambleas comunitarias para definir la adecuación de los consultorios, proceso que continuará hasta el 25 de octubre con participación de las comunidades.

Para la contratación del personal médico, de enfermería y técnicos auxiliares, se abrió una convocatoria disponible hasta el 14 de octubre. Hasta el momento, se han postulado más de 73 mil profesionales de la salud.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó además que el programa Salud Casa por Casa ha brindado más de 27 millones de consultas médicas domiciliarias a personas adultas mayores y con discapacidad, con visitas registradas en 10 millones de hogares.

Autoridades federales indicaron que los estados no federalizados al IMSS Bienestar también podrán solicitar su incorporación a este modelo a través de la Secretaría de Salud, para ampliar la cobertura de atención médica directa.

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