Fortalece conferencia sobre autorregulación agenda de salud mental en Ciudad Juárez

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La doctora Victoria Barraza Echeverría compartió información sobre estrés, cortisol y salud femenina durante un desayuno organizado por la regidora Sandy García.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como seguimiento a la conferencia magistral “La Inteligencia de Sentir: Neurociencia de la Autorregulación”, este martes se llevó a cabo un desayuno en el que se abordaron temas relacionados con la salud mental, el manejo del estrés y su impacto en la vida cotidiana.

El encuentro fue organizado por la regidora Sandy García y reunió a diversas personalidades, así como a integrantes del grupo Esencia de Mujer, en un espacio de diálogo orientado a fortalecer la reflexión sobre el bienestar emocional.

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Durante la actividad, la doctora Victoria Barraza Echeverría continuó con la exposición de contenidos vinculados a la autorregulación emocional, tema central de la conferencia realizada como parte de la Semana Municipal de la Salud Mental.

Uno de los puntos abordados fue “Cortisol en Tacones”, una reflexión sobre el impacto del estrés en la salud femenina, en la que se destacaron los efectos físicos y emocionales que puede generar la exposición prolongada a situaciones de presión.

El desayuno se llevó a cabo en el restaurante El Toro Quintaco, ubicado en el sector de Panamericana, donde las asistentes compartieron experiencias y escucharon información enfocada en identificar señales de estrés y promover herramientas de autocuidado.

La actividad forma parte de una serie de acciones encaminadas a visibilizar la importancia de la salud mental en distintos sectores de la comunidad, con énfasis en mujeres, docentes, líderes de opinión, empresarias y ciudadanía en general.

La jornada dio continuidad al mensaje de promover la autorregulación emocional como una herramienta para mejorar la calidad de vida, particularmente en contextos sociales y laborales donde el estrés tiene una presencia constante.

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