Llevará JMAS descuentos y convenios a Río Grande Mall

Publicidad - LB2 -

La jornada Cerca de ti ofrecerá descuentos en adeudos rezagados, trámites y servicios este viernes 9 de octubre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento llevará este viernes 9 de octubre la jornada Cerca de ti al sector de Río Grande Mall, donde ofrecerá descuentos, convenios y diversos servicios para las familias juarenses.

La actividad se realizará de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el estacionamiento de la plaza comercial ubicada sobre la avenida Paseo Triunfo de la República.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la descentralizada, las personas usuarias podrán acceder a descuentos de hasta 90 por ciento en adeudos rezagados, con el objetivo de avanzar en la regularización de sus cuentas.

Los beneficios se aplicarán de acuerdo con la situación de cada cuenta, con opciones que van del 20 al 90 por ciento en adeudos, mientras que los recargos y multas podrán recibir descuentos de hasta el 100 por ciento.

La jornada también reunirá distintos trámites y servicios en un mismo espacio, con el propósito de facilitar la atención a las familias del sector y colonias cercanas a Río Grande Mall.

Entre los servicios disponibles estarán la expedición de actas de nacimiento, carta de antecedentes penales, afiliación a MediChihuahua y aplicación de vacunas.

También se desarrollarán actividades para niñas y niños a través de Cultura del Agua, como parte de la estrategia de atención comunitaria que acompaña estas jornadas.

La JMAS invitó especialmente a las familias que viven en colonias cercanas a Río Grande Mall a acercarse a los módulos, conocer las alternativas disponibles y aprovechar los beneficios de regularización.

La descentralizada señaló que el programa Cerca de ti busca fortalecer la atención directa a la ciudadanía, mediante jornadas que llevan descuentos, trámites y servicios a distintos puntos de Ciudad Juárez.

Con esta actividad, la JMAS mantiene su estrategia de acercar soluciones administrativas y programas de apoyo a usuarios que buscan ponerse al corriente en sus cuentas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.