Unidad para transformar Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Chihuahua es un estado acostumbrado a los grandes retos. Nuestra extensión territorial, la diversidad de nuestras regiones, la fuerza de la frontera y las enormes distancias que nos separan han moldeado una sociedad con carácter propio: trabajadora, resiliente y profundamente orgullosa de su tierra.

Sin embargo, los desafíos que enfrentamos hoy exigen algo más que voluntad. Exigen acuerdos, coordinación y, sobre todo, una visión compartida de futuro.

- Publicidad - HP1

Durante muchos años hemos entendido la política desde las diferencias. Nos hemos acostumbrado a discutir quién tiene la razón, quién pertenece a qué grupo o quién obtiene el reconocimiento por una acción de gobierno. Pero mientras la política se concentra en esas disputas, los problemas cotidianos de la ciudadanía siguen esperando soluciones.

La seguridad, el agua, el desarrollo económico, la movilidad, la infraestructura, la educación y la recuperación de nuestros espacios públicos no distinguen colores ni corrientes políticas. Son asuntos que afectan por igual a quienes viven en Juárez, Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc, Delicias o cualquier comunidad de nuestro estado.

Por eso creo que uno de los grandes desafíos de Chihuahua es recuperar el valor de la unidad.

Unidad no significa pensar igual. Tampoco significa renunciar a nuestras diferencias. Significa comprender que existen objetivos superiores alrededor de los cuales podemos encontrarnos.

Lo he aprendido durante años en el servicio público: prácticamente ningún problema importante puede resolverse desde una sola oficina.

Cuando queremos recuperar un espacio público, por ejemplo, no basta con limpiarlo. Se necesita iluminación, seguridad, ordenamiento urbano, regulación comercial, movilidad, mantenimiento y participación de la comunidad. Cuando cada área trabaja de manera aislada, los resultados son parciales. Cuando existe coordinación, las cosas comienzan a cambiar.

Esa misma lógica debemos llevarla a una escala mayor.

Chihuahua necesita construir una agenda común que articule municipios, Estado, Federación, iniciativa privada, universidades y sociedad civil. Una agenda capaz de reconocer las particularidades de cada región, pero también aquello que nos une.

Desde la frontera sabemos bien lo que significa competir en un mundo global. Ciudad Juárez genera empleo, industria, talento y una parte fundamental de la riqueza de Chihuahua. Pero también enfrenta rezagos históricos que requieren una visión de largo plazo. Lo mismo sucede en otras regiones que aportan desde la agricultura, la ganadería, el turismo, la industria o el comercio.

El desarrollo equilibrado del estado debe partir precisamente de reconocer esas fortalezas y conectarlas.

También debemos recuperar algo que a veces parece haberse perdido en la conversación pública: la capacidad de imaginar el Chihuahua que queremos dentro de diez o veinte años.

Gobernar no puede consistir únicamente en administrar los problemas del presente. La buena administración pública debe anticiparse, planear, evaluar resultados y construir instituciones capaces de trascender periodos de gobierno.

He dedicado buena parte de mi vida profesional al servicio público y sigo creyendo en su capacidad transformadora. Pero esa transformación requiere preparación, experiencia y sensibilidad para escuchar a quienes viven todos los días las consecuencias de nuestras decisiones.

Chihuahua tiene todo para convertirse en uno de los estados con mayor calidad de vida y oportunidades del país. Tenemos ubicación estratégica, recursos, universidades, industria y, sobre todo, una sociedad que sabe trabajar.

Lo que necesitamos es convertir esas fortalezas en un proyecto compartido.

La transformación verdadera no se construye desde una sola persona ni desde una sola institución. Se construye sumando capacidades, generaciones, regiones y experiencias.

Porque cuando Chihuahua encuentra coincidencias por encima de sus diferencias, nuestra capacidad de avanzar se multiplica.

Y quizá ahí esté una de las tareas más importantes de nuestro tiempo: volver a encontrarnos para construir juntos el Chihuahua que queremos.

Daniela González Lara Abogada y Dra. en Administración Pública, especializada en litigio, educación y asesoría legislativa. Experiencia como Directora de Educación y Coordinadora Jurídica en gobierno municipal Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.