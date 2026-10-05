Solicita Marco Bonilla licencia y anuncia nueva etapa política por Chihuahua

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El alcalde con licencia afirmó que busca seguir sirviendo al estado tras cinco años al frente del Gobierno Municipal.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Marco Bonilla solicitó licencia como presidente municipal de Chihuahua y cerró una etapa de cinco años al frente del Gobierno Municipal, al tiempo que anunció su intención de continuar en la vida pública y seguir sirviendo al estado.

Ante integrantes del Cabildo, Bonilla agradeció la confianza de las familias chihuahuenses y recordó que en 2021 fue electo para encabezar la administración municipal, cargo en el que obtuvo nuevamente respaldo ciudadano en 2024.

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Durante su mensaje, el alcalde con licencia hizo referencia a su historia personal, al recordar su infancia en Chihuahua 2000 y los contrastes sociales que, dijo, marcaron su visión sobre las oportunidades y desigualdades en la ciudad.

“Hoy al concluir esta etapa puedo decirle: ¡lo logramos! Pero lo más importante no es que ese niño haya llegado a la Presidencia Municipal. Lo importante era para qué llegó”.

Bonilla realizó un recuento de acciones de su administración en áreas como atención a niñas, niños y jóvenes, seguridad, infraestructura, apoyo a familias y recuperación de espacios públicos.

Entre los proyectos mencionados destacó el Polideportivo Luis H. Álvarez, obra a la que atribuyó un significado personal por su historia de infancia y por el propósito de acercar oportunidades a distintos sectores de la capital.

El alcalde con licencia afirmó que entrega una ciudad en mejores condiciones que la recibió, aunque señaló que los resultados alcanzados no corresponden a una sola persona, sino a trabajadores municipales, policías, bomberos, empresarios, docentes, organizaciones, universidades y ciudadanía.

También agradeció a su familia, integrantes del Ayuntamiento, colaboradores, medios de comunicación y ciudadanos que acompañaron su administración, incluidos quienes no coincidieron con su gobierno.

Bonilla sostuvo que su salida representa el cierre de un cargo, no de su compromiso con Chihuahua, al señalar que la Presidencia Municipal pertenece a la ciudadanía y que llega el momento de entregar la oficina y las llaves de la administración.

“No me despido de Chihuahua; me despido de un cargo”.

En su mensaje final, Bonilla anunció que buscará continuar su vida pública con una nueva etapa enfocada en los retos del estado, entre ellos seguridad, violencia, extorsión, desapariciones, oportunidades, campo y agua.

El alcalde con licencia afirmó que, si Chihuahua vuelve a darle la oportunidad de servir, lo hará con la misma pasión con la que llegó a la Presidencia Municipal.

Su salida del Gobierno Municipal se da en el contexto de los reacomodos políticos rumbo al proceso electoral de 2027, en el que distintos partidos han iniciado definiciones internas para sus liderazgos estatales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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