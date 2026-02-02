Inaugura Sheinbaum tramo Santa Fe-Observatorio del Tren El Insurgente y conecta Toluca con la CDMX

Publicidad - LB2 -

La obra completa permitirá recorridos de menos de una hora y fortalecerá la movilidad metropolitana.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración del tramo Santa Fe-Observatorio del Tren El Insurgente, con lo que quedó concluido el sistema ferroviario que conecta a Toluca con la Ciudad de México en un tiempo estimado de menos de 60 minutos, proyecto que representó una inversión cercana a los 100 mil millones de pesos.

Durante la conferencia matutina realizada en la Cineteca Nacional Chapultepec, la mandataria federal destacó que la obra representa un nuevo enfoque de movilidad y de integración social, al priorizar el transporte público moderno y la recuperación del espacio urbano en zonas históricamente marginadas.

“Es una visión completamente distinta de recuperación del espacio público y de integrar a las zonas populares a un transporte de primer mundo”.

Posteriormente, Sheinbaum encabezó el corte de listón en la estación Vasco de Quiroga y realizó un recorrido de Santa Fe a Observatorio, con lo que se puso en operación el trayecto completo del tren que une a la capital del país con el Valle de Toluca.

El titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous Loaeza, informó que el Tren El Insurgente cuenta con 57.7 kilómetros de infraestructura, siete estaciones y 20 trenes con capacidad para 719 pasajeros, además de accesibilidad universal. La demanda estimada es de 140 mil usuarios diarios, con conexión a las líneas 1 y 12 del Metro, la línea 3 del Cablebús, el RTP, el Cetram Observatorio y la terminal de autobuses Poniente.

En tanto, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, detalló que el tramo Santa Fe-Observatorio tiene 8.4 kilómetros, incluye un puente atirantado de 515 metros, y fue construido bajo criterios de respeto ambiental, además de superar pruebas de carga y seguridad estructural antes de su apertura.

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, señaló que el sistema acumula 15 millones de usuarios desde el inicio de operaciones parciales, con un promedio diario de 22 mil personas, y destacó que el servicio tendrá tarifas de entre 15 y 100 pesos, con un costo aproximado de 90 pesos por el recorrido completo de Observatorio a Toluca.

Autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México coincidieron en que la puesta en marcha del Tren El Insurgente consolida un sistema de movilidad integrado y metropolitano, que reducirá tiempos de traslado, fortalecerá la conectividad regional y mejorará la calidad de vida de miles de personas que se desplazan diariamente entre ambas entidades.

