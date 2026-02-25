Estos son los 10 cambios clave en la propuesta de Reforma Electoral

Publicidad - LB2 -

Propuesta plantea eliminar listas plurinominales, reducir gasto 25% y regular uso de inteligencia artificial.

Ciudad Juarez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno de México dio a conocer la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual será enviada al Congreso el próximo 2 de marzo y contempla 10 modificaciones estructurales al sistema electoral.

Durante la conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la propuesta se articula en cuatro ejes: cambios en la representación proporcional del Congreso, reducción del gasto operativo y financiamiento de partidos, mayor fiscalización de recursos y fortalecimiento de mecanismos democráticos, incluyendo su armonización en legislaciones locales.

Entre los puntos centrales se encuentra la integración del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados mantendría 500 integrantes, todos por votación directa: 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional con ajustes en el método de asignación. En el Senado, se establecerían 96 escaños: 64 por mayoría relativa y 32 de primera minoría.

La iniciativa propone además una reducción del 25 por ciento en el costo de las elecciones, mediante disminuciones en el presupuesto del INE, partidos políticos, congresos y órganos electorales locales, así como la reducción de regidurías en ayuntamientos y ajustes salariales a altos mandos conforme al límite constitucional.

En materia de fiscalización, se plantea que el INE tenga acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y candidaturas, se prohíban aportaciones en efectivo y se implementen herramientas tecnológicas para supervisión en tiempo real.

Otro de los cambios contempla la facilitación del voto en el extranjero, con ocho diputaciones destinadas a representación migrante, así como la reducción de tiempos oficiales en radio y televisión durante campañas, de 48 a 35 minutos diarios por emisora.

La propuesta también incorpora la regulación del uso de inteligencia artificial en procesos electorales y la prohibición de bots u otros mecanismos artificiales en redes sociales, además de establecer que los cómputos distritales inicien al término de la jornada electoral.

Se incluye el fortalecimiento de instrumentos de democracia participativa, con posibilidad de uso de tecnologías como el voto electrónico, así como la prohibición del nepotismo en cargos de elección popular y la eliminación de la reelección consecutiva inmediata a partir de 2030.

De acuerdo con el Ejecutivo federal, la iniciativa busca transitar hacia un modelo donde la pluralidad política surja directamente del voto ciudadano y no de acuerdos internos partidistas. La propuesta será turnada al Senado como cámara de origen para su análisis y eventual discusión legislativa.

