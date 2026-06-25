Envía Sheinbaum brigadas de rescate y apoyo médico a Venezuela tras terremotos

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La presidenta instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores coordinar el despliegue de personal especializado para atender la emergencia.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó el envío de brigadas mexicanas de búsqueda, rescate y apoyo sanitario a Venezuela, luego de los terremotos registrados el miércoles 24 de junio que dejaron al menos 164 personas fallecidas y más de 970 lesionadas, de acuerdo con reportes oficiales.

La mandataria informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores estableció contacto con el gobierno venezolano para coordinar el despliegue de personal especializado, en respuesta a la solicitud de apoyo formulada por las autoridades de ese país.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria.”

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Los sismos ocurrieron la tarde del miércoles en el estado de Yaracuy, donde se registraron movimientos de magnitud 7.2 y 7.5 con apenas unos segundos de diferencia, provocando daños severos en varias regiones, incluida Caracas, además de múltiples réplicas.

Tras la emergencia, el gobierno venezolano declaró el estado de emergencia nacional y movilizó a los cuerpos de protección civil y de salud para atender a la población afectada, mientras diversos países comenzaron a ofrecer asistencia humanitaria.

Las autoridades también descartaron una amenaza de tsunami en el Caribe tras las evaluaciones realizadas por organismos especializados, aunque mantienen el monitoreo de las réplicas y exhortaron a la población a permanecer atenta a la información oficial.

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