Encabeza Sheinbaum izamiento de bandera en memoria de víctimas de los sismos de 1985 y 2017

Publicidad - LB2 -

La ceremonia se realizó en el Zócalo capitalino como parte de los actos conmemorativos del 19 de septiembre

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado 19 de septiembre el izamiento de la bandera monumental a media asta en el Zócalo de la Ciudad de México, en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

La ceremonia formó parte de los actos conmemorativos por el 19 de septiembre, fecha marcada en la memoria pública del país por los terremotos que afectaron principalmente a la capital y otras regiones del país en distintos momentos históricos.

“Hoy, 19 de septiembre, recordamos con el corazón a todas las personas que perdieron la vida en los sismos de 1985 y 2017”, compartió la mandataria federal.

- Publicidad - HP1

Durante el acto, la titular del Ejecutivo Federal recibió los honores correspondientes en la línea de honor, mientras la Banda de Guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional ejecutó el toque militar “Silencio”.

Posteriormente, las autoridades presentes entonaron el Himno Nacional, como parte del protocolo cívico realizado en la Plaza de la Constitución.

En su mensaje, Sheinbaum Pardo destacó la memoria de las víctimas y la solidaridad social que surgió tras las emergencias provocadas por los sismos registrados en esas fechas.

La presidenta estuvo acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

También asistieron el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera; la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, y el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Eduardo De Agüero Le Duc.

El izamiento de la bandera a media asta cada 19 de septiembre forma parte de los actos de memoria por las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, así como de las jornadas nacionales de prevención y protección civil que se realizan en el país.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.