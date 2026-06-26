Ofrece JMAS descuentos y convenios durante jornada “Cerca de Ti” en el Parque Central

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El programa acercó servicios para regularizar adeudos, además de módulos de atención de dependencias estatales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realizó una nueva edición del programa “Cerca de Ti” en el Parque Central, donde ofreció descuentos, convenios de pago y diversos servicios para facilitar a los usuarios la regularización de sus cuentas.

La jornada se desarrolló en la concha acústica del Parque Central, donde la descentralizada instaló un módulo de atención múltiple para brindar asesoría y aplicar beneficios a las personas con adeudos en el servicio de agua potable.

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La encargada de los Centros de Atención Múltiple de la JMAS, Luz Gómez, informó que esta fue la sexta edición del programa, mediante el cual se busca acercar los servicios de la dependencia a distintos sectores de la ciudad.

“Estamos cerca del usuario ofreciendo descuentos del 100 por ciento en recargos y del 20 al 90 por ciento en rezagos, dependiendo la situación de cada usuario”.

Además de los descuentos y convenios, personal del Departamento de Bacheo inició trabajos de atención a vialidades en los alrededores del Parque Central, como parte de las acciones complementarias del programa.

Durante la jornada también participaron dependencias del Gobierno del Estado con módulos para la expedición de actas de nacimiento, constancias de antecedentes penales, vacunación y servicios de MediChihuahua. Asimismo, el Departamento de Cultura del Agua realizó actividades dirigidas a niñas y niños para fomentar el uso responsable del recurso.

“No solo contamos con módulos de ‘Cerca de Ti’, también participan más dependencias de Gobierno del Estado”, señaló Luz Gómez.

La JMAS informó que el programa se realiza de manera mensual y anunció que la siguiente edición se llevará a cabo durante julio.

Usuarios que acudieron a la jornada señalaron que los descuentos les permitieron reducir de manera importante sus adeudos, lo que facilitará la regularización de sus cuentas ante la descentralizada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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