Estima Sheinbaum concluir Tren CDMX-Querétaro en segundo semestre de 2027

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La presidenta informó que el proyecto tendrá conexión con Guadalajara y Nuevo Laredo.

Santiago de Querétaro, Querétaro (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Tren Ciudad de México-Querétaro podría quedar concluido durante el segundo semestre de 2027, como parte de los proyectos federales para recuperar el servicio de trenes de pasajeros.

Durante un evento realizado en el Centro de Congresos de Querétaro, la mandataria federal señaló que el proyecto busca ofrecer una alternativa de movilidad entre Querétaro y la Ciudad de México, con llegada a la estación Buenavista.

“Ahora se va a poder ir en tren a partir —espero— del segundo semestre de 2027”.

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Sheinbaum Pardo indicó que el tren también tendrá conectividad con Guadalajara y Nuevo Laredo, como parte de una red ferroviaria que forma parte de la estrategia nacional de infraestructura.

La presidenta afirmó que Querétaro ha sido históricamente un punto importante para el sistema ferroviario y sostuvo que la recuperación de trenes de pasajeros forma parte de una política de movilidad impulsada por su administración.

Durante su mensaje, la mandataria también destacó la cobertura de los Programas para el Bienestar en Querétaro, donde informó que 667 mil 62 personas reciben algún apoyo federal.

De acuerdo con los datos presentados, en la entidad hay 225 mil 563 personas beneficiarias de la Pensión para Adultos Mayores, 21 mil 958 de la Pensión para Personas con Discapacidad y 62 mil 86 mujeres de 60 a 64 años inscritas en la Pensión Mujeres Bienestar.

También se reportaron 9 mil 168 beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, 71 mil 349 estudiantes con Beca para Educación Media Superior, 95 mil 670 jóvenes con Beca Rita Cetina para secundaria y 121 mil 75 niñas y niños con apoyo de útiles y uniformes en primaria.

En el sector rural, el Gobierno de México informó que 16 mil 582 campesinos reciben Producción para el Bienestar, 17 mil personas acceden a Fertilizantes Gratuitos y 81 mil niñas y niños son beneficiarios de Leche para el Bienestar.

Sheinbaum Pardo agregó que el programa La Escuela es Nuestra atiende 859 primarias y secundarias, así como 78 preparatorias en Querétaro.

La presidenta también mencionó obras y programas adicionales en la entidad, entre ellos la ampliación de la carretera San Juan del Río-Querétaro, caminos artesanales, apoyos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a 176 comunidades, así como la construcción de 50 mil viviendas.

Además, informó que 120 mil familias fueron beneficiadas con la reestructuración de créditos mediante Vivienda para el Bienestar y que se pusieron en operación 21 centros LIBRE para mujeres.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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