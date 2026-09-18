Descarta JMAS nuevo hundimiento sobre el bulevar Juan Pablo II

Publicidad - LB2 -

La descentralizada informó que la afectación corresponde al colapso de una tapa de alcantarilla.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez descartó que la afectación detectada sobre el bulevar Juan Pablo II, pasando la avenida Rafael Pérez Serna, corresponda a un nuevo hundimiento en la vialidad.

La descentralizada informó que, tras una inspección en el sector, personal técnico determinó que el problema fue ocasionado por el colapso de una tapa de alcantarilla, también conocida como brocal, ubicada en un pozo de visita.

- Publicidad - HP1

El coordinador de Alcantarillado del Distrito 5 de la JMAS, Enrique Garduño, explicó que durante una revisión realizada la tarde del jueves se detectó un tramo que aparentaba presentar un posible hundimiento, por lo que se colocó señalización preventiva para evitar accidentes.

Este viernes, desde temprana hora, personal de la JMAS acudió al sitio con un equipo Vactor, mediante el cual se realizaron trabajos de inyección y succión para limpiar el área y revisar las condiciones de la estructura.

“Con ayuda de este equipo pudimos limpiar todo alrededor de lo que viene siendo el hoyo identificado y pudimos descartarlo de cierta manera, porque encontramos que se había colapsado lo que viene siendo la tapa de la alcantarilla”.

Garduño detalló que el brocal se ubica en la parte superior de un pozo de visita y pudo haberse debilitado con el paso de los años debido al tránsito constante de vehículos, principalmente unidades de carga pesada, además de las recientes lluvias registradas en la ciudad.

La JMAS informó que actualmente se trabaja en la reposición de la tapadera y en la colocación del material necesario para dejar la zona en condiciones adecuadas.

“Ya estamos trabajando con equipo de albañilería, trayendo el material necesario para hacer la reposición y esperando concluir en un máximo de cinco horas, para liberar la circulación de esta área”.

Debido a las labores, un tramo del carril central y del carril de baja velocidad del bulevar Juan Pablo II permanecerá cerrado de manera temporal.

La descentralizada recomendó a los automovilistas conducir con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones ante la presencia de personal y maquinaria en la zona.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento agradeció la comprensión de la ciudadanía mientras se desarrollan los trabajos de reparación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.