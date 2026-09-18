Informa Sheinbaum avances en posible acuerdo comercial con Estados Unidos

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La presidenta sostuvo una llamada con Donald Trump y afirmó que aún no hay un anuncio formal.

Irapuato, Guanajuato (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que avanza la posibilidad de un acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, luego de sostener una llamada telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump.

Durante su conferencia matutina realizada en la XII Región Militar de Irapuato, Guanajuato, la mandataria federal señaló que la comunicación se llevó a cabo el miércoles 16 de septiembre y estuvo centrada en temas comerciales entre ambos países.

“Vamos avanzando en los temas comerciales. No podemos dar todavía una solución o una información o un anuncio ya formal”.

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Sheinbaum Pardo indicó que durante la conversación se alcanzaron algunos entendimientos, aunque precisó que no serán dados a conocer hasta que exista un acuerdo final entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

La presidenta calificó la llamada como positiva y afirmó que la posibilidad de un acuerdo bilateral avanza, aunque evitó ofrecer detalles sobre los puntos específicos abordados en la conversación.

“Llegamos a algunos acuerdos, pero hasta que no esté el acuerdo final, no podríamos darlo a conocer, pero fue una muy buena llamada”.

De acuerdo con lo informado por la mandataria, durante la llamada estuvo acompañada por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

Medios nacionales reportaron que la conversación ocurrió en el contexto de negociaciones comerciales entre ambos países y de la revisión de temas vinculados con la relación económica bilateral.

La presidenta señaló que el Gobierno de México continuará con las conversaciones antes de presentar información formal sobre los eventuales acuerdos alcanzados con la administración estadounidense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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