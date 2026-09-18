Inaugura Sheinbaum Centro de Excelencia en Partería del IMSS Bienestar

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El espacio operado por mujeres atenderá embarazos de bajo riesgo en San Miguel de Allende.

Irapuato, Guanajuato (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró, mediante un enlace durante su conferencia matutina, el Centro de Excelencia en Partería y Bienestar del IMSS Bienestar en San Miguel de Allende, Guanajuato.

El nuevo espacio incorpora saberes de parteras tradicionales a un modelo de atención integral para mujeres embarazadas de la región, con servicios médicos dirigidos principalmente a embarazos de bajo riesgo.

“Es algo histórico, es la atención a las mujeres embarazadas, a los partos, en un espacio en donde se atiende con todas las facilidades médicas y, además, hay parteras tradicionales”.

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La mandataria federal explicó que el centro contará con condiciones para atender partos con acompañamiento de parteras, personal médico especialista y enfermería, mediante un esquema que vincula el conocimiento tradicional con la medicina alópata.

Sheinbaum Pardo señaló que el proyecto también contempla una Escuela de Partería, derivada de la aprobación de la Norma Oficial Mexicana 020, en cuya elaboración participaron parteras tradicionales y personal médico especializado en ginecología y obstetricia.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, afirmó que la inauguración representa un hecho relevante para los servicios públicos de salud, al colocar como prioridad la atención reproductiva de las mujeres y la salud de la niñez.

De acuerdo con el funcionario, el Centro de Excelencia en Partería y Bienestar será operado 100 por ciento por mujeres, mediante equipos multidisciplinarios que integran medicina especializada, pediatría, ginecología y partería.

La directora del Centro de Excelencia en Partería y Bienestar en San Miguel de Allende, Leticia Rodríguez Serrano, informó que la unidad ofrecerá servicios gratuitos a mujeres, bebés y familias.

El Gobierno de México presentó el proyecto como un modelo de atención que busca fortalecer los servicios públicos de salud materna, al incorporar prácticas tradicionales y atención clínica especializada en un mismo espacio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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