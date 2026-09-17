Lanzan campaña en Chihuahua para evitar que hijos sean involucrados en conflictos de pareja

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Busca sensibilizar a madres, padres y sociedad sobre el impacto emocional que pueden enfrentar niñas, niños y adolescentes durante una separación

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el mensaje “En Chihuahua, un hijo no se divorcia”, la iniciativa No + Hijos Rehenes Chihuahua puso en marcha una campaña de concientización dirigida a madres, padres de familia y sociedad en general, con el propósito de evitar que niñas, niños y adolescentes sean involucrados en conflictos derivados de separaciones o divorcios.

La campaña plantea que la ruptura de una relación entre adultos no debe traducirse en una ruptura de los vínculos afectivos de los hijos con su madre o su padre, por lo que llama a colocar el bienestar emocional de la niñez y la adolescencia por encima de las diferencias de pareja.

“Su mamá lo ama. Su papá lo ama. No tiene que elegir”.

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Ese mensaje forma parte de la pieza central de la campaña, acompañada por la frase “Juntos por la familia”, con la que la iniciativa busca promover una visión de corresponsabilidad familiar durante procesos de separación.

De acuerdo con No + Hijos Rehenes Chihuahua, la campaña busca visibilizar prácticas que pueden afectar emocionalmente a los hijos, como utilizarlos como mensajeros, hacerlos partícipes de disputas, presionarlos para tomar partido o convertir la convivencia familiar en una extensión del conflicto entre adultos.

“Los problemas de los adultos deben resolverse entre adultos. Los hijos no tienen que elegir entre mamá y papá”.

La organización señaló que su trabajo se orienta al acompañamiento de familias desde una perspectiva de amor, respeto y protección emocional, con énfasis en el interés superior de niñas, niños y adolescentes como principio central en cualquier proceso familiar.

Como parte de la campaña, No + Hijos Rehenes Chihuahua invitó a medios de comunicación, empresas y espacios de difusión a sumarse mediante la publicación de la pieza gráfica en cortesía, como un servicio a la comunidad.

El material podrá difundirse en medios impresos y digitales, portales informativos, redes sociales, pantallas y otros espacios de comunicación, con el objetivo de ampliar el alcance del mensaje entre familias que atraviesan procesos de separación.

La iniciativa precisó que la campaña no persigue fines comerciales y que su propósito es llevar a más hogares un mensaje preventivo sobre la importancia de proteger emocionalmente a hijas e hijos durante los conflictos de pareja.

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