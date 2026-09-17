Abre Marco Bonilla nueva alternativa vial al norte de Chihuahua

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El puente de Abolición de la Esclavitud permitirá desfogar tráfico durante las obras en Tecnológico y Los Arcos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla anunció la apertura del puente de la calle Abolición de la Esclavitud, como una nueva alternativa vial para familias del norte de la ciudad.

La medida busca facilitar la movilidad durante la construcción del paso inferior en el cruce de Tecnológico y Los Arcos, obra que ha generado afectaciones en la circulación del sector.

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De acuerdo con el Gobierno Municipal, la apertura fue posible mediante gestiones realizadas junto con la diputada Nancy Frías ante la empresa RUBA, desarrolladora de vivienda en la zona.

El acuerdo permitió adelantar la puesta en funcionamiento de esta conexión vial, con el propósito de ofrecer una ruta adicional a vecinos, automovilistas y estudiantes.

El puente se ubica a unos metros del Colegio de Bachilleres Plantel 10 y conecta la calle Frente Revolucionario, desde Guillermo Prieto Luján, con Abolición de la Esclavitud.

Esta conexión permite salir hacia Los Arcos y evitar parte de la zona de mayor afectación por las obras que se desarrollan en el cruce con avenida Tecnológico.

Bonilla explicó que la alternativa está pensada principalmente para las familias que viven en el sector y para la comunidad estudiantil del Bachi 10.

El alcalde pidió evitar el uso de esta vialidad por camiones de carga y tráfico pesado, con el objetivo de mantener una circulación más ágil y segura para quienes transitan diariamente por la zona.

Por la urgencia de ponerla en marcha, inicialmente está abierto un solo cuerpo, con circulación en ambos sentidos, y en las próximas semanas se habilitarán los dos cuerpos completos.

El edil señaló que la apertura permitirá contar desde ahora con una opción adicional de movilidad mientras avanzan los trabajos del paso inferior que construye el Gobierno del Estado en Tecnológico y Los Arcos.

Finalmente, Bonilla recorrió el sector acompañado por la diputada Nancy Frías y representantes de RUBA, con el propósito de escuchar a vecinos, detectar otras necesidades y mantener la coordinación de soluciones para las familias del norte de Chihuahua Capital.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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