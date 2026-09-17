Acuerda JMAS acciones con vecinos de Hábitat del Río por aguas residuales

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La dependencia instalará una válvula de no retorno y proyecta una línea auxiliar para atender la problemática.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez sostuvo una reunión con vecinos del fraccionamiento Hábitat del Río para atender inquietudes relacionadas con brotes de aguas residuales registrados en el sector.

De acuerdo con la dependencia, las afectaciones se presentaron principalmente a raíz de las lluvias intensas, que agravaron la operación del sistema de drenaje sanitario en la zona.

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El director ejecutivo de la JMAS, Alberto Paredes, informó que el organismo mantiene atención directa con las familias y que, como resultado del encuentro, se establecieron acciones inmediatas y trabajos de infraestructura.

Tuvimos una reunión muy importante con vecinos de la colonia Hábitat del Río, ahora con las lluvias tuvieron un problema fuerte con el drenaje.

Como parte de los acuerdos, la JMAS instalará en los próximos días una válvula de no retorno, también conocida como check, cuya función será impedir que las aguas residuales regresen hacia el fraccionamiento.

La dependencia también apoyará con la limpieza de la zona mediante una pipa de agua tratada, con el propósito de eliminar rastros de agua residual en el sector.

Asimismo, continuará el mantenimiento con unidades tipo Vactor para realizar labores de limpieza y extracción de agua mientras avanzan los trabajos de infraestructura previstos.

Paredes informó que también se contempla la construcción de una línea auxiliar para atender la problemática de fondo en el fraccionamiento.

Vamos a trabajar en las próximas semanas en una línea auxiliar para que ayude a solucionar de raíz la problemática.

El funcionario agregó que en noviembre se trabajará en otras dos partes del colector IV Siglos, como parte de las acciones proyectadas para mejorar la operación de la red sanitaria.

La JMAS explicó que uno de los factores que agravan la situación es la sobrecarga del drenaje sanitario por el ingreso de agua pluvial, ya que la infraestructura existente está diseñada para conducir aguas residuales y no grandes volúmenes de lluvia.

Ante el pronóstico de nuevas precipitaciones, la dependencia mantendrá vigilancia permanente en el sector y continuará con cuadrillas operativas las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez señaló que estas acciones buscan mantener una atención cercana con las familias afectadas y atender las necesidades de la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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