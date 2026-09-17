Atiende JMAS 35 hundimientos tras lluvias en Ciudad Juárez

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La dependencia reportó daños en distintos sectores y atribuyó las afectaciones a la sobrecarga por agua pluvial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez mantiene trabajos de atención y reparación en distintos puntos de la ciudad, luego de identificar alrededor de 35 hundimientos tras las lluvias intensas registradas en los últimos días.

Paola Moreno, directora de Operación de la JMAS, informó que los hundimientos fueron detectados desde la primera lluvia intensa de la semana pasada y hasta el cierre de esta semana.

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La funcionaria explicó que la mayor concentración de reportes se ubica en el Distrito de Operación 3, correspondiente a la zona norponiente de la ciudad, así como en el Distrito 5, ubicado al nororiente.

Donde tenemos mayor concentración es en el Distrito de Operación 3, en toda la parte norponiente de la ciudad, y en el Distrito 5, ubicado al nororiente.

De acuerdo con el desglose de la dependencia, en el Distrito 1 se registraron cinco hundimientos; en el Distrito 2, cinco; en el Distrito 3, 13; en el Distrito 4, dos, y en el Distrito 5, 10.

Moreno destacó que entre los puntos atendidos se encuentra el hundimiento registrado sobre el bulevar IV Siglos, donde concluyó la reparación de 18 metros lineales de un colector de 36 pulgadas.

La directora de Operación señaló que una de las principales causas de los hundimientos es la carga extraordinaria que recibe la tubería sanitaria debido al ingreso de agua pluvial durante las lluvias recientes.

También indicó que otra parte de las afectaciones está relacionada con el desgaste natural de la tubería, especialmente en tramos que ya cumplieron su vida útil.

Como parte de las acciones de rehabilitación, la JMAS comenzó a sustituir tuberías de concreto dañadas por tubería de PVC, con el propósito de renovar los tramos afectados y fortalecer la infraestructura sanitaria.

Pedimos a la ciudadanía que nos tenga paciencia, sabemos que estas obras generan algunas molestias mientras se realizan, pero estamos tratando de atenderlas lo más rápido posible.

La dependencia agradeció la comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de los trabajos y reiteró que continuará atendiendo los puntos afectados para brindar un mejor servicio a las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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