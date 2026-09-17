Cuestiona Cruz Pérez Cuéllar coordinación tardía de Maru Campos con Sheinbaum

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El aspirante de la 4T acusó a la gobernadora de privilegiar actos mediáticos sobre una relación institucional efectiva.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, cuestionó la postura de la gobernadora Maru Campos respecto a una eventual coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que esa disposición llega después de más de cinco años de administración estatal.

Pérez Cuéllar sostuvo que durante ese periodo se desaprovechó la posibilidad de construir una relación institucional efectiva con el Gobierno federal, lo que, desde su perspectiva, afectó la atención de distintos problemas en Chihuahua.

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El alcalde con licencia de Ciudad Juárez calificó como “cinismo” que la mandataria estatal busque ahora mostrar apertura a la coordinación con la Federación, luego de lo que describió como una etapa marcada por falta de entendimiento institucional.

“Después de cinco años apenas amaneció de buenas”.

El aspirante morenista también recordó que, a su juicio, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador tampoco existió una relación adecuada entre el Gobierno estatal y la Federación.

En ese contexto, lamentó que por más de ocho años no se haya consolidado una coordinación real entre instituciones, al considerar que esa ausencia tuvo efectos en la capacidad de respuesta ante necesidades de la población chihuahuense.

Pérez Cuéllar también criticó la intención de llevar a la presidenta Claudia Sheinbaum a la Torre Centinela, al considerar que se trata de una estrategia de impacto mediático más que de una acción vinculada con resultados concretos.

“Todo es un circo mediático”.

El aspirante sostuvo que el Gobierno estatal ha privilegiado los reflectores sobre el trabajo en territorio, mientras las familias chihuahuenses continúan a la espera de soluciones a sus principales demandas.

De acuerdo con Pérez Cuéllar, resulta lamentable que la gobernadora panista busque ahora presentarse como institucional, cuando durante cinco años, afirmó, desestimó el trabajo coordinado con el Gobierno federal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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